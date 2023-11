Ukochana znanego celebryty oraz twórcy internetowego poinformowała z trudem o jego śmierci. Co doprowadziło do zgonu? Internauci mają pierwsze podejrzenia.

Z trudem obserwujemy, jak odchodzą od nas coraz to młodsze osoby, często znane w show-biznesie. Teraz ogromna rzesza fanów pożegnała uwielbianego celebrytę, youtubera i kulturystę, Alfreda Martína, który w sieci działał jako Fitness Hero. Od dłuższego czasu prowadził kanał, poświęcony branży fitness, na którym pokazywał, jak budować masę mięśniową.

Zobacz także: Nie żyje Gabriel Seweryn z "Królowych życia". Miał 56 lat

Informację o śmierci 30-latka potwierdziła jego narzeczona, Vera Schroeder, również kulturystka. Opublikowała na Instagramie obszerny, chwytający za serce wpis.

Nie wiem, jak to jest sięgnąć dna, bo nikt tak mi bliski nie umarł, ale wiem, że to, co przychodzi po stracie, będzie o wiele gorsze. (...) Powrót do pustego domu, brak reakcji, gdy mówię głośno, że cię kocham, tęsknota za twoimi pieszczotami, twoim uśmiechem, twoim ciepłem, twoim uściskiem, twoimi pocałunkami. Wszystkimi codziennymi rzeczami, które razem robiliśmy, budzenie się w pustym domu, który kiedyś był wspólny, zamknięcie pokoju, w którym spędzaliśmy większość czasu, bo dziś nie mogę znieść w nim przebywania, bo to zbyt bolesne (....). No cóż, śpij, ja nie śpię

- napisała.