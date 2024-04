Agnieszka nie tworzy romantycznej relacji w "Hotelu Paradise" i jak sama twierdzi, jej relacja z Jędrkiem jest tylko koleżeńska. Jednak na jej InstaStories pojawiło się nagranie, w którym oznajmiła, że poznała "miłość swojego życia w programie". Myślicie, że jednak chodzi o Jędrka?

Nie da się ukryć, że najwięcej emocji w "Hotelu Paradise" obecnie wzbudzają Bartek i Ada. Jednak nie tylko ich relacja wzbudza emocje w programie. Agnieszka i Jędrek są ze sobą od samego początku, ale oboje deklarują, że łączą ich tylko relacje przyjacielskie. Uczestniczka show nieraz powtarzała, że ma dość tego, że inni uczestnicy wymuszają na nich jakiekolwiek zbliżenie i twierdzi, że jeżeli miałoby cokolwiek między nimi być, to tylko po programie.

Relacja z Jędrkiem idzie dalej do przodu, ale sugerowanie mi, że mam się z nim pocałować w basenie uważam, że jest nie na miejscu, bo każdy z was wie, jakie mam zasady. Jeżeli ta relacja będzie miała iść do przodu w stronę relacji romantycznej, wczoraj wieczorem rozmawialiśmy na ten temat, że mogłoby to stać dopiero po programie

— powiedziała Agnieszka podczas Pandory.