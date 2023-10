Odkąd Roksana Węgiel osiągnęła pełnoletność, zaczęła wzbudzać jeszcze większe zainteresowanie. Fani jeszcze chętniej komentują jej życie prywatne. Wschodząca gwiazda związała się ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem, co wywołało niemałą burzę. Zwłaszcza że para zdążyła się już zaręczyć. Niektórzy internauci nie mogą pogodzić się z tym, że piosenkarka jest dorosła i sugerują, że pokazuje się w zbyt odważnych stylizacjach. Co na to sama Roxie? Wypowiedziała się na temat w rozmowie z naszym reporterem.

Roksana Węgiel reaguje na zarzuty fanów

Pod koniec maja Roksana Węgiel i Kevin Mglej po raz pierwszy pokazali się na ściance. Stylizacja, którą wówczas wybrała wywołała furorę. Podczas Orange Warsaw Festival nasz reporter zapytał nastoletnią piosenkarkę o jej inspiracje modowe. Gwiazda przyznała, że zawsze dobiera look do swojego samopoczucia. W rozmowie przyznała jednak, że z perspektywy czasu zaczyna zauważać, że niektóre jej stylizacje nie były trafione.

Jak obserwuje z perspektywy czasu niektóre swoje stylizacje, jeszcze jako małej dziewczynki, to uważam, że nie wszystkie były udane, ale wiesz to się zmienia. To są tylko ubrania, staram się dbać o ten wizerunek i kreować spójny styl. To kwestia mojego samopoczucia. Jak się dobrze w czymś czuje, to w tym wychodzę.

Korzystając z okazji, nasz reporter zapytał wokalistkę o to, jak reaguje na negatywne komentarze. Niektórzy internauci krytykują Roksanę Węgiel za zbyt wyzywający wizerunek.

Szczerze mówiąc, jakoś mało mnie to interesuje, bo...

Co Roksana Węgiel sądzi na temat krytyki? Czy korzysta z pomocy stylisty? Tego dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.

