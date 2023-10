Bez wątpienia w dziesiątej edycji miłosnego eksperymentu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, największe emocje wzbudza burzliwa relacja Kingi i Marcina. Właśnie dlatego, tuż po głośnej kłótni zapytaliśmy jedną z ekspertek, co sądzi o tej parze. Koniecznie sprawdźcie szczegóły.

Właśnie jesteśmy świadkami wydarzeń w dziesiątej edycji miłosnego show TVN-u. Pomimo faktu, że to jedne z pierwszych odcinków show, te wzbudzają liczne emocje. Przez ten czas widzowie zdążyli już wybrać swoich ulubieńców oraz najmniej lubianych bohaterów programu. Bez wątpienia najbardziej kontrowersyjną parą jest Kinga i Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pomiędzy tą dwójką nie brakuje spięć.

W ostatni odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Kinga nie wytrzymała, spakowała walizki i uciekła od Marcina. Wszystko przez nieporozumienia między nimi. Postanowiliśmy więc zapytać Hannę Kąkol - ślubną specjalistkę, o to, co sądzi o zaistniałej sytuacji. Ta szczerze odpowiedziała:

Zaufanie to wartość, która w związkach jest ceniona najbardziej. Bez niego trudno zbudować trwałą relacje. Wartość ta wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia. Wiąże się to ze szczerością, szczerą komunikacją. W pierwszej fazie relacji ważne jest słuchanie i zrozumienie potrzeb drugiej osoby. Kinga i Marcin zbyt emocjonalnie podeszli do pierwszego nieporozumienia, nie dając sobie szans na rozwikłanie w danej chwili.

Zaufanie to wartość, która w związkach jest ceniona najbardziej. Bez niego trudno zbudować trwałą relacje. Wartość ta wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia. Wiąże się to ze szczerością, szczerą komunikacją. W pierwszej fazie relacji ważne jest słuchanie i zrozumienie potrzeb drugiej osoby. Kinga i Marcin zbyt emocjonalnie podeszli do pierwszego nieporozumienia, nie dając sobie szans na rozwikłanie w danej chwili.

Zapytaliśmy ją także o inną parę - Krzysztofa i Magdę, których zgodność imponuje widzom. Skąd się ona bierze? Ekspertka wyjaśniła: