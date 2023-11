Najsmutniejsze pożegnania zawsze dotyczą tych, którzy odeszli zbyt wcześnie. 2023 rok obfitował, niestety, również w tego rodzaju przykre zdarzenia: pisaliśmy między innymi o pożegnaniach Kacpra Tekielego, Patryka Perettiego czy Mateusza Murańskiego, a także partnerki Michała Wójcika z kabaretu "Ani Mru Mru", Jani. Kogo jeszcze zabraknie wśród nas?

Oto najsmutniejsze pożegnania 2023 roku

Dzień Wszystkich Świętych oraz następujące po nim Zaduszki, to okres w którym wspominamy zwłaszcza tych, których po raz pierwszy zabraknie między nami w tym roku. Choć w 2023 roku odeszły znane osobistości, takie jak Tina Turner, Jerzy Połomski czy Janusz Weiss, to osoby, które zmarły w bardzo młodym wieku budzą największe emocje - nie tylko wśród ich bliskich, ale także wśród rzeszy fanów.

Już 8 lutego 2023 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Mateusza Murańskiego, aktora znanego między innymi z serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Gwiazdor był również znany z uczestnictwa w walkach Fame MMA. Mateusz Murański pozostawił narzeczoną i rodzinę pogrążoną w rozpaczy. Co ciekawe, nie wiadomo jeszcze dokładnie, na którym cmentarzu spoczął aktor. We wrześniu jego narzeczona przekazała w wywiadzie, że ceremonia pogrzebowa jeszcze się nie odbyła.

W kwietniu jako pierwsi poinformowaliśmy o smutnych wydarzeniach w rodzinie Michała Wójcika z kabaretu "Ani Mru Mru". Kolega komika potwierdził w rozmowie z nami, że w marcu tego roku zmarła partnerka Michała Wójcika - Jani, która zmagała się od lat z ciężką chorobą. Michał Wójcik razem z ukochaną wychowywali synka, który przyszedł na świat w 2019 roku.

Kolejnym odejściem, które wstrząsnęło rzeszami Polek i Polaków w tym roku, była śmierć Kacpra Tekielego, czyli męża Justyny Kowalczyk. Alpinista zginął w maju podczas jednej z wypraw wysokogórskich, których się podjął, zostawiając nie tylko pogrążoną w żałobie żonę, ale także małego synka - Hugona. Kacpra Tekielego żegnała cała Polska. Jego pogrzeb odbył się w Gdańsku-Oliwie i tam właśnie spoczął sportowiec. Miał zaledwie 38 lat.

Mówiąc o szczególnie przykrych i wstrząsających pożegnaniach, do których doszło w minionym roku, nie sposób nie wspomnieć o Patryku Perettim, synu gwiazdy TTV, Sylwii Peretti. Patryk Peretti miał zaledwie 24 lata i zginął razem z kilkoma innymi osobami w tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie, w nocy z 14 na 15 lipca. Sylwia Peretti dopiero niedawno zdecydowała się zabrać głos po tej tragedii i nie ukrywa, że wraz ze śmiercią jedynego syna, jej życie nieodwracalnie się zmieniło.

