Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na swoim kanale na YouTube nowy film. Młoda mama pokazała swoim fanom, jak teraz wygląda jej codzienność i jak zajmuje się swoją córeczką. Żona Wojtka zdradziła, jak uspokaja malutką Antosię i co jej w tym pomaga. Ten sposób poleciła Agnieszce osteopatka! Sprawdźcie, o co chodzi! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradza, co pomaga jej uspokoić córkę Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostali rodzicami na początku tego roku. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka pary, mała Antonina Anastazja. Dumni rodzice chętnie chwalą się swoim szczęściem i pokazują w sieci zdjęcia i nagrania, na których możemy zobaczyć ich pociechę. Ostatnio Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała czym bawi się jej córeczka, a teraz młoda mama opublikowała w sieci nowy film, w którym zdradza, co pomaga jej uspokoić jej pociechę. Okazuje się, że chodzi o... piłkę gimnastyczną! Powiem wam, że ta piłka to jest super sprawa. Ja używałam ją w trakcie ciąży, natomiast jak już wiedziałam, że idę do szpitala, że już nam nie będzie potrzebna to wypuściłam z niej powietrze, ale szybko napuściłam na nowo gdyż jak byliśmy z Tosią u osteopatki to osteopatka pokazała mi, jak szybko uspokoić dziecko na takiej piłeczce i powiem wam, że na Tosię naprawdę działa. Więc piłeczkę mamy i jak właśnie potrzebujemy się uśpić, a Tosia za bardzo nie ma ochoty, albo jest taka półśnięta i troszeczkę walczy ze sobą to wtedy siadam na piłeczce, albo Wojtek, Tosia na rączkach i bujamy się. - powiedziała Agnieszka. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Wojciech Janik na spacerze z córeczką. Cena wózka zaskakuje! ...