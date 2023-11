Sylwia Bomba jest jedną z gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem", który jest prawdziwym hitem stacji TTV. Celebrytka wzięła udział w popularnym jakiś czas temu wyzwaniu #10yearschallenge, z tym, że pokazała swoje zdjęcie sprzed 15 lat, na którym waży aż 30 kg więcej! Sylwia postanowiła pokazać, jak wyglądała kiedyś, aby zmotywować innych do walki o siebie.

Po tym, jak przyznała się do dawnej wagi pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej chorobie, przez którą nie mogła schudnąć. Zobaczcie, jak Sylwia Bomba wyglądał wcześniej i co ją motywuje do ćwiczeń i diety!

