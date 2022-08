"Rolnik szuka żony": Kamila pokazała swoją figurę i przyznaje: "Kilogramy wróciły"

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała swój salon z jadalnią i zdradziła, że weekendowy wieczór spędziła z mężem w gronie znajomych. Rolniczka pochwaliła się perfekcyjnie nakrytym stołem i zachwyciła swoją figurę. Anna Bardowska na nowym zdjęciu wygląda dużo szczuplej niż dotychczas. Czy to oznacza, że uczestniczka hitu Telewizji Polskiej przeszła na nową dietę? Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zachwyca szczupłą figurą! Anna Bardowska jest zdecydowanie jedną z najpopularniejszych uczestniczek "Rolnik szuka żony, która mimo upływu lat nadal cieszy się ogromną sympatią fanów programu, a na swoim instagramowym koncie zgromadziła już ponad 235 tys. obserwatorów. Tym razem rolniczka pochwaliła się zdjęciem w stylowym komplecie w kratkę i zapozowała w taki sposób, że na zdjęciu wygląda bardzo szczupło. Jak wiadomo jakiś czas temu Anna Bardowska razem z mężem była na diecie ketogenicznej , ale zrezygnowali. Czy rolniczka postanowiła do niej wrócić? Co prawda nic na to nie wskazuje, a taki efekt na zdjęciu rolniczka mogła uzyskać odpowiednią pozą. Faktem jest, że prezentuje się świetnie! Dawno nie było u nas wieczornej posiadówki ze znajomymi, stół nakryty, w kuchni gorący krem czosnkowy, a w piekarniku ciasto bananowe. Nie mogłam się powstrzymać i wyjęłam nową zastawę, jak dla mnie pięknie się prezentuje, a z białym obrusem w Święta to dopiero będzie sztos - napisała Anna Bardowska na Instagramie. Zobacz także: Nie uwierzycie, co zrobiła fanka Ani i Grześka Bardowskich! Przyjechała pod dom i... Tymczasem internautki zwracają uwagę na świetną stylizację rolniczki i jej świetną figurę. Aniu, ale pięknie wyglądasz 😍 Pięknie wszystko wygląda pani też jak zwykle perfekcyjnie Na nowym zdjęciu Anna Bardowska...