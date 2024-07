Na Instagramie Klaudii Halejcio pojawił się nowy wpis. Ten dotyczy zdrowego trybu życia, diety oraz... nadprogramowych kilogramów. Aktorka właśnie rozpoczyna walkę o wymarzoną sylwetkę. Fani jednak nie rozumieją, co ma na myśli. Gwiazda im odpowiedziała, opowiadając, z jakimi problemami boryka się na co dzień.

To nie było udane wejście w nowy rok, w wykonaniu aktorki. Najpierw Klaudia Halejcio opowiedziała o swoim dramacie w willi za 9 milionów. Wówczas okazało się, że jej partner rozbił jej mercedesa za 200 tys. złotych. Następnie ktoś ukradł jej świąteczne ozdoby z posiadłości, a teraz musi się mierzyć z hejtem! Wszystko za sprawą nowego posta, który wylądował na jej Instagramie. Aktorka opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w ultraobcisłym zestawie, który podkreśla jej idealną sylwetkę. Fotografia z siłowni została podpisana w następujący sposób:

Fani nie przeszli obojętnie obok tych słów Klaudii Halejcio. Nie mają pojęcia, o jakie zbędne kilogramy jej chodzi:

Aktorka, widząc tak liczne komentarze i niezrozumienie, z jakim spotkał się jej post, pokusiła się o komentarz. Wyjaśniła w nim, że boryka się z problemami zdrowotnyi - właśnie ze względu na te kłopoty powinna regularnie ćwiczyć. Jednocześnie przyznała, że wygląda zgrabnie:

- ???????? no dobraaaa zgrabnie tu wyglądam! Ale nie jest tak kolorowo, bo niestety powinnam ćwiczyć ze względu na moje zastoje wody, ciało mi puchnie i raz jestem szczupła, a raz ułana - to idzie się przyzwyczaić… Ale najgorsze jest to, że u mnie to wiąże się z bólem i nikt mi nie jest w stanie pomoc ???? ruch przynosi ulgę … a ja jestem trochę leniuchem ???? - skwitowała.