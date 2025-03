Kuba miał dużego pecha i błyskawicznie odpadł z "Hotelu Paradise". Jak się jednak okazało, chłopak otrzymał kolejną szansę, by wrócić do willi i nieźle namieszać. Alicja, zamiast bać się zemsty, ma jednak nadzieje, że uda jej się go zdobyć. Atmosfera w hotelu zrobiła się naprawdę napięta, gdy o wszystkim dowiedział się jej partner Tymek. To jednak dopiero początek emocji! Zobaczcie, co się działo, gdy w "Hotelu Paradise" pojawiła się jeszcze nowa uczestniczka.

Powrót Kuby do "Hotelu Paradise" wzbudził niepokój

Przypomnijmy, że Kuba odpadł z "Hotelu Paradise" zaledwie po kilku godzinach spędzonych w show. Stało się tak w wyniku przegranej konkurencji, po której Alicja musiała zdecydować, kto będzie kontynuował przygodę w programie i jej wybór padł na Tymka. Tym samym Kuba stał się pierwszym uczestnikiem w historii programu, który tak szybko opuścił "Hotel Paradise".

Teraz przystojny brunet ma jednak szansę nadrobić swój czas w programie. Właśnie powrócił do "Hotelu Paradise", a inni od razu zaczęli czuć zagrożenie.

Chciałem czymś pozytywny zaskoczyć Jadzie, ale Kuba skradł trochę to show i kokos poszedł trochę tam w odstawkę – powiedział Adam.

Kuba, to ty przyszedłeś namieszać. Ty teraz chcesz coś tutaj zrobić, tylko mam nadzieje, że nie będzie to moim kosztem – powiedziała Alicja.

Alicja z "Hotel Paradise" czai się na Kubę

Ku zdziwieniu wszystkich Alicja po powrocie Kuby miała nadzieje, że chłopak... da jej kolejną szansę. Uczestniczka show przyznała, że wyrzuciła mężczyznę tylko dlatego, że bała się, że ten zostawi ją w dalszej części programu.

Ja go wyrzuciłam, ale on jest taki mój ''type'' . Boże, nie zabijmy się o niego – powiedziała Alicja.

Wyjeb**am go pierwszego dnia, ale on mi się podobał – dodała Alicja.

Czemu go wyjeba**ś – zapytał Adam.

Bo wiedziałam, że on mnie zostawi w tym programie – wyjaśniła uczestniczka show.

Zainteresowanie Alicji Kubą może przysporzyć jej problemów w relacji z Tymkiem? Fani mają jej za złe to, co zobaczyli w "Hotelu Paradise". Piszą: "najbardziej szkoda zrobiło mi się Tymka", "bardzo przykro, że chcesz zostawić Tymka dla Kuby" czy "Czy nie jest ci szkoda Tymka jak patrzysz na odcinki"? Jednak wyjaśniła:

Ja tylko powiedziałam, że Kuba podoba mi się z wyglądu, a jednak mój wybór na początku był inny

Aga nową uczestniczką "Hotelu Paradise"

To jednak nie koniec wrażeń! W 13. odcinku pojawiła się również nowa uczestniczka, która zaskoczyła wszystkich podczas kolacji w restauracji, na którą wybrali się uczestnicy. Piękna blondynka o imieniu Aga nieźle zawróciła w głowie chłopakom. Hubert od razu porwał ją do tańca.

Na pierwszy rzut oka bardzo ładna – stwierdził Tymek.

Pierwsze wrażenie to miałem takie ''wow'' – powiedział Hubert.

A Wy, jak oceniacie nową uczestniczkę "Hotelu Paradise"?

