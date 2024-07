Wybierając bajki dla dzieci, należy skupić się na wartościach, jakie ze sobą niosą. Trzeba też dostosować filmy animowane do wieku najmłodszych. Warto oglądać bajki Disneya, które odróżniają dobro od zła i uczą empatii i wyobraźni.

Kilkanaście lat temu można było spokojnie zostawić dziecko oglądające bajki w telewizji. Wszystkie filmy dla dzieci przekazywały wartościowe treści, uczyły wyobraźni i empatii. Z biegiem czasu wiele bajek nie niesie już wartości, a w zamian za to pojawia się w nich coraz więcej przemocy. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, jakie treści ogląda dziecko.

Wartości przekazywane dziecku w bajkach

Szczególną wartość mają bajki Disneya, które w pouczający sposób przedstawiają losy bohaterów. Takie historie uczą tego, co jest dobre a co złe. Jest to niezmiernie istotne w prawidłowym rozwoju dziecka. Są to historie, które z pewnością nie wywołają u dziecka koszmarów. Większość bowiem dynamicznych i przepełnionych przemocą bajek powoduje u najmłodszych problemy ze snem. Najbardziej popularny wątek w bajkach, który uczy ważnych treści, to walka dobra ze złem. Negatywni bohaterzy są brzydcy i nie budzą sympatii. Ważne jest, aby dzieci jasno mogły postawić się po stronie dobra.

Bajki dostosowane do wieku dziecka

Należy pamiętać, że im młodsze dziecko, tym krótsza powinna być bajka. Dzieci do dwóch lat nie powinny w ogóle oglądać telewizji, ponieważ w tym wieku nie odróżnia się fikcji od rzeczywistości. W tym czasie powinno się poznawać maksymalnie realny świat za pomocą wszystkich zmysłów. Trzylatek obejrzy kilkunastominutową bajkę, a starsze dzieci wytrzymają godzinny seans. W przeciwnym razie łatwo doprowadzić do przebodźcowania, czyli nadmiaru bodźców dochodzących do dziecka powodujących, że dziecko oczekuje od życia tak samo silnych wrażeń jak z telewizji.

Bajki i filmy dla dzieci, które warto obejrzeć

Piękna i Bestia – filmowa wersja kultowej opowieści

Główna bohaterka odkrywa, że jej ojciec jest przetrzymywany w pałacu strasznej bestii. Nie zważając na przeszkody, córka ofiaruje swoje życie, aby uratować ojca. Bestia zgadza się na propozycję dziewczyny i umieszcza ją w komnacie, w której żyją zaczarowane przedmioty. Z czasem pobytu w zamku, między Bellą a Bestią rodzi się uczucie. Jest to historia, która uczy podstawowych wartości, takich jak miłość i poświęcenie. Ta romantyczna baśń pokazuje, że prawdziwe piękno bywa ukryte i niewidoczne na pierwszy rzut oka.

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

Jest to film animowany dla mniejszych dzieci opowiadający o losach Smerfetki. Bohaterka, kierując się tajemniczą mapą, wyrusza na podróż do Zakazanego Lasu. Chce ona odkryć rolę, jaką pełni dla wioski. Stawką jest poznanie największej tajemnicy w historii Smerfów.

Balerina – bajeczna historia o sięganiu po marzenia

Główną bohaterką jest Felicja, mieszka w sierocińcu. Pasją dziewczynki jest taniec. Widać w niej ogromny potencjał i talent, który chce realizować przed większą publicznością. Jednak sierocińcem rządzi surowa i oschła zakonnica, która chce zgasić marzenia dziewczynki. Piękna animacja z bajeczną choreografią opowiada o sięganiu po marzenia i uczy znaczenia przyjaźni.

