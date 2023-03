Seriale podobne do „Rick and Morty”: Animacje dla dorosłych, które pokochacie

Jeśli są z nami fani kreskówek dla dorosłych, którzy szukają seriali podobnych do „Rick and Morty”, mamy dla was dobrą wiadomość. Zebraliśmy najlepsze animacje, przy których będziecie płakać zarówno ze śmiechu, jak i wzruszenia. Twórcy tych produkcji nie znają słowa „cenzura”.

Pokochaliście szalone przygody genialnego i może lekko stukniętego naukowca oraz jego wnuka, a teraz szukacie seriali podobnych do „Rick i Morty”? Jeśli cenicie animacje dla dorosłych z ostrym (czasem wulgarnym) humorem, nawiązujące do aktualnych wydarzeń i trendów, niebojące się podejmować trudne tematy, mamy dla was kilka mocnych pozycji. „BoJack Horseman” zabierze was do świata zblazowanych i przebrzmiałych celebrytów, zabijających uczucie samotności imprezami. W Quahog natomiast poznacie Petera Griffina, czyli „Głowę rodziny” – niezbyt rozgarniętego faceta, który co chwilę wpada na głupie pomysły, uprzykrzając życie swojej żonie (jak wyzwanie Putina na pojedynek bokserski). Mamy tego więcej!

Spis treści:

Jeśli rozglądacie się za serialami podobnymi do „Rick and Morty”, mamy dla was animację, która nie zawodzi. „Futurama: Przygody Fry’a w kosmosie” to już jeden z klasyków wśród kreskówek dla dorosłych. Philip J. Fry po kriogenicznym zamrożeniu budzi się w XXXI wieku. Bohater znajduje zatrudnienie w międzygalaktycznej firmie przewozowej Planet Express. W kosmicznym przedsiębiorstwie poznajemy także Profesora, Bendera, Leelę, Zoidberga czy Zappa Brannigana. „Futurama” serwuje nam solidną dawkę satyry społeczno-politycznej, dobrego humoru, ale także mnóstwo interesujących historii rodem ze świata science fiction.

Serial jest dostępny na Disney+

Nie musimy chyba ostrzegać fanów seriali podobnych do „Rick and Morty”, że oglądając animacje dla dorosłych, powinni być gotowi na wszystko. Przygotowana na każdą sytuację musi być również Louis, żona Petera Griffina, „Głowy rodziny”. W każdym odcinku mężczyzna wpada na coraz bardziej idiotyczne pomysły, które wciela w życie razem ze swoimi przyjaciółmi: poruszającym się na wózku inwalidzkim policjantem Joe’em, playboyem i kolekcjonerem chorób wenerycznych Glennem Quagmire’em, nudnym Clevelandem Brownem oraz pozującym na intelektualistę psem Brianem. Peter wyzywa na pojedynek bokserski Władimira Putina, jeździ po pijaku i dokucza nastoletniej córce, Meg. „Głowa rodziny” to prawdziwy festiwal ostrych żartów i satyrycznych przeróbek znanych produkcji, jak „Gra o tron” czy „Wielkie kłamstewka”. Twórcy nie oszczędzają nikogo i z niektórych żartów musieli się później gęsto tłumaczyć. Na liście kontrowersji znalazły się m.in. dowcipy o World Trade Center, pedofilii w Kościele, chorującym na Parkinsona Michaelu J. Foksie czy musical o AIDS… O "Głowie rodziny" pisaliśmy też przy okazji seriali amerykańskich lat 90.

Serial jest dostępny na Disney+

Miłośnicy seriali podobnych do „Rick and Morty” wiedzą, że dobre animacje dla dorosłych często mają do przekazania coś więcej niż zabawny i ostry dowcip. „BoJack Horseman” to seria ze świetnymi wstawkami komediowymi, ale to warstwa obyczajowa jest jej prawdziwą siłą, która angażuje widza. Tytułowa postać jest trochę jak Hank Moody z „Californication”. Ma na koncie jeden hit – w przypadku BoJacka Horsemana jest to rola w popularnym sitcomie z lat 90. – który nadal wszyscy wspominają z sentymentem, ale jego obecna kariera i wizerunek w mediach to raczej mem. Życie BoJacka to istna karuzela. Upadły celebryta upija się, robi głupoty, potem próbuje je odkręcać i kompromituje się jeszcze bardziej. Szansą na rehabilitację może być biografia, którą pomaga mu pisać Diane.

Twórcom animacji udało się stworzyć złożone postaci z krwi i kości, które z każdym sezonem się rozwijają. Ghostwriterka zauważa, że pod skorupą BoJacka kryje się wrażliwiec, którego dzieciństwo nie było zbyt szczęśliwe. Bohater pije i zażywa narkotyki, organizuje imprezy, na które nie ma ochoty, tylko dlatego, że boi się zostać sam na sam ze sobą. W serialu nie brakuje zabawnych spostrzeżeń na temat m.in. współczesnych mediów, show-biznesu czy relacji. Jednak „BoJack Horseman” to przede wszystkim produkcja z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Odcinek, w którym bohater przemawia na pogrzebie matki to prawdziwe arcydzieło. O tej kreskówce pisaliśmy też w naszym zestawieniu seriali dla dorosłych.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Ten tytuł powinien przypaść do gustu nie tylko widzom szukającym seriali podobnych do „Rick and Morty”, ale także fanom „Simpsonów” oraz „Futuramy”. Animacja „Rozczarowani” to kolejne dzieło Matta Groeninga, twórcy dwóch wymienionych wcześniej serii. Choć kreskówka jest osadzona w średniowiecznej rzeczywistości, to porusza jak najbardziej aktualne problemy. Wystarczy spojrzeć na księżniczkę Bean, która jest uzależniona od alkoholu. Bohaterka razem z prywatnym demonem Luci i elfem Elfo stara się przywrócić królestwu dawną chwałę. Jak się domyślacie, cała kampania jest jednak dość dysfunkcyjna i to nie tylko ze względu na alkoholową chorobę księżniczki Bean.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Coś specjalnego dla fanów seriali podobnych do „Rick and Morty”. Za produkcję tej animacji dla dorosłych odpowiada firma Adult Swim – dokładnie ta sama, która w 2013 przyjęła pod swoje skrzydła serię o podróżach szalonego naukowca i jego wnuczka. Nie bójcie się – nie stoi za tym chęć odcinania kuponów. „Uśmiechnięci przyjaciele” to niepokorna produkcja na bardzo wysokim poziomie, która powstała dzięki współpracy ze zdolnymi youtuberami.

O co chodzi w „Uśmiechniętych ludziach”? Bohaterowie animacji pracują w małej organizacji charytatywnej, której celem jest poprawianie ludziom humoru. Każdy, kto ma jakieś zmartwienia, może zadzwonić, by otrzymać trochę radości. Za zadowolenie klientów odpowiadają nieco cyniczny Charlie oraz hiperaktywny Pim. Choć obaj mają szczere chęci, często spotykają się z dość ponurą rzeczywistością naszego świata. „Uśmiechnięci ludzie” prezentują mocny humor i nie boją się krytykować współczesnej kultury, a ich autorzy niezbyt przejmują się poprawnością polityczną.

Serial jest dostępny na HBO Max

Fani animacji dla dorosłych, którzy szukają seriali podobnych do „Rick and Morty”, powinni znać też jedną z najstarszych i najlepszych kreskówek satyrycznych. „Miasteczko South Park” zmieniło oblicze telewizji i wielokrotnie szokowało widzów. Dzięki tej serii inni twórcy zaczęli tworzyć odważne scenariusze, w których obśmiewają rzeczywistość. Odpowiedzialni za „Miasteczko South Park” swoim humorem narazili się wielu osobom. Wystarczy wspomnieć, że dostawali pogróżki od islamskich fundamentalistów. Ale ten duet bywał też krytykowany przez samych Amerykanów. Trudno się dziwić. To serial, który obraził chyba wszystkich możliwych polityków oraz celebrytów. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, musicie jak najszybciej poznać paczkę przyjaciół z trzeciej klasy: Cartmana, Stana, Kyle’a i Kenny’ego.

Zdecydowanie obowiązkowa pozycja na liście fanów seriali podobnych do „Rick and Morty”. „Simpsonowie” to absolutny klasyk animacji dla dorosłych, a także kultowa seria amerykańskiej telewizji w ogóle. Czy wiecie, że twórcy tej kreskówki już dawno przewidzieli to, że Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych? Już w latach 90. domyślali się, że autokorekta w telefonach będzie sprawiała problemy, a na naszych nadgarstkach pojawią się smartwatche. Brzmi niewiarygodnie? Tak jak opowieść o Homerze Simpsonie, który pracuje jako kontroler bezpieczeństwa w elektrowni atomowej, choć nie należy do rozgarniętych osób. Większość czasu w pracy przesypia, następnie wybiera się na jednego (czasem więcej) do Bar Moe’s. Do jego ulubionych zajęć w domu zaliczają się jedzenie, picie piwa i zasypianie przed telewizorem. O dom dba kochająca żona i troskliwa matka Marge. Nie jest jej łatwo naprawiać pomyłki męża i pilnować trójki dzieci: 10-letniego Barta, 8-letnią Lisę oraz niemowlę Maggie. Witajcie w Springfield! O "Simpsonach" pisaliśmy też przy okazji seriali amerykańskich lat 80.

Serial jest dostępny na Disney+

W ciągu ostatnich kilku lat serwisy VOD zaczęły mocno inwestować w animacje dla dorosłych, dzięki czemu fani seriali podobnych do „Rick and Morty” nie powinni narzekać na brak tytułów do wyboru. Po sukcesie „BoJacka Horsemana” twórcy opowieści o koniu-celebrycie postanowili pójść za ciosem i przygotowali nową produkcję. Autorzy nie chcieli jednak, by „Tuca i Bertie” przypominały serię o BoJacku.

Widzowie tym razem poznają dwie przyjaciółki. Bertie to wyważona, cicha i uprzejma dziewczyna, która szuka stabilizacji i chce rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Tuca jest jej całkowitym przeciwieństwem – uwielbia zabawy, wszędzie jej pełno, a jej charyzma pozwala dominować nad spokojniejszą przyjaciółką. Pierwsza z nich postanawia zamieszkać z chłopakiem i zawalczyć o awans w pracy. Oprócz tego marzy też o otwarciu własnej piekarni. Druga nie ma pracy i określonego celu w życiu, utrzymuje się dzięki bogatej ciotce i jak na razie nie widzi potrzeby zmiany. Animacja nie tylko pokazuje losy bohaterek, ale również rzuca światło na traktowanie kobiet w przestrzeni publicznej. Nie brakuje też scen ścierania się ze światem mężczyzn.

Serial jest dostępny na Netfliksie i HBO Max

Wśród głośnych seriali podobnych do „Rick and Morty” znajdziemy kolejny hit emitowany przez telewizję Fox. To historia rodziny Belcherów, która zajmuje się prowadzeniem punktu gastronomicznego. Trzeba przyznać, że nie idzie im zbyt dobrze. Bob razem z żoną Louise i dziećmi robią jednak wszystko, żeby restauracja sprzedająca burgery stanęła na nogi. „Bob’s Burgers” to idealnie wysmażony kąsek dla widzów, którzy lubią łamiące tabu produkcje, jednak nie przepadają za tak ostrym i wulgarnym humorem, jaki oferuje „Głowa rodziny”. Dowcip w tej serii jest znacznie łagodniejszy i pogodniejszy, co nie znaczy, że popada w infantylność. To również pełna zwrotów akcji opowieść o relacjach rodzinnych.

Serial jest dostępny na Disney+

Szukający seriali podobnych do „Rick and Morty” widzowie mogli łatwo przeoczyć ten tytuł. Choć w Stanach Zjednoczonych „Amerykański tata” cieszy się ogromną popularnością, w Polsce ta seria przez długi czas pozostawała w cieniu takich animacji jak „Głowa rodziny”, „Simpsonowie” czy „Miasteczko South Park”. Niesłusznie, ponieważ „Amerykański tata” to jeden z najlepszych seriali satyrycznych dla dorosłych. Stan Smith jest przykładnym obywatelem i agentem CIA, który potrafi zarówno posługiwać się bronią, jak i naprawić toster. Jego lodówka wysyła powiadomienia o atakach terrorystycznych, by głowa rodziny mogła w porę uratować ukochany kraj. Stan ma jednak małą tajemnicę. Na swoim poddaszu ukrywa obcego. „Amerykański tata” to seria przełamująca tabu, która oferuje widzom sporą dawkę humoru i absurdu.

Serial jest dostępny na Disney+

Jeśli szukacie więcej seriali podobnych do "Rick and Morty", a animacje dla dorosłych to jeden z waszych ulubionych gatunków, poniżej prezentujemy kilka dodatkowych tytułów, które mogą przypaść wam do gustu.