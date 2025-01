Bajki Pixara i Disneya od lat bawią i wzruszają. Wiele z nich stało się już kultowymi produkcjami. Jednak dzisiejsze produkcje radzą sobie równie dobrze. W dodatku ogromne studia mają coraz większą konkurencję. Jeśli lubicie poruszające historie o przyjaźni, miłości, ale także stracie, poszukiwaniu sensu życia, samotności, z pewnością znajdziecie coś dla siebie na naszej liście.

Te animacje doprowadzą was do płaczu

„Pies i robot”

Zwierzę też człowiek i ma sporo spraw do załatwienia, żyjąc w miejskiej dżungli Nowego Jorku. Reprezentujący najróżniejsze gatunki mieszkańcy dużej, amerykańskiej metropolii, wracają do swoich mieszkań po pracy i najczęściej spędzaj czas z bliskimi. Mają przyjaciół, partnerów i partnerki. Niestety PIES cierpi na samotność. Z zazdrością i smutkiem zerka przez okno do swoich sąsiadów, oglądających wspólnie telewizję, jedzących kolację… Pewnego dnia widzi reklamę w gazecie i zamawia sobie ROBOTA. Ten nie tylko ożywa, ale zostaje jego najlepszym przyjacielem. PIES i ROBOT chodzą do Central Parku na wrotki i hot dogi. Mają swoją ulubioną piosenkę. Jednak ostatniego dnia lata coś się wydarza. PIES musi zostawić niedomagającego przyjaciela na plaży, by wrócić z pomocą. Ostrzegam, na tego wyciskacza łez nie ma mocnych. To też jedna z najładniejszych animacji, jakie widziałem w ostatnich latach.

Film jest dostępny na Nowe Horyzonty VOD

„W głowie się nie mieści”

Każdy z was na pewno kiedyś pomyślał: Co siedzi w jej (lub jego) głowie? Ta animacja Pixara daje nam odpowiedź. Riley wychowuje się w Minnesocie razem ze wspierającymi i kochającymi rodzicami. Ma najlepszą na świecie przyjaciółkę i drużynę hokejową. Gdy tata i mama oświadczają, że czeka ich przeprowadzka do San Francisco, jej świat wywraca się do góry nogami. No właśnie – co się wtedy dzieje w głowie małej dziewczynki? Jej samopoczuciem zarządzają Radość, Smutek, Gniew, Odraza i Strach. Emocje starają się odpowiednio reagować na to, co dzieje się w otoczeniu Riley. A w nowym miejscu będzie się dziać sporo. Przeprowadzka to dopiero początek niełatwych zmian. Jak wpłyną na Riley? Animacja doczekała się kontynuacji w 2024 roku.

Film jest dostępny na Disney+

„Dziki robot”

Jedna z najgłośniejszych animacji 2024 roku, która wyciska łzy jak zielona cebulka w aerozolu, zrealizowana na podstawie bestsellera „New York Timesa” autorstwa Petera Browna. Roz awaryjnie ląduje na wyspie, do której nie dotarła cywilizacja. Zamieszkują ją jedynie zwierzęta. Przy okazji przypadkowo zostaje zastępczą mamą pisklaka. Okazuje się, że wychowanie ptaka nie jest łatwe. Zwłaszcza że Roz nie ma takiego protokołu. Robot musi nauczyć się, jak funkcjonują mieszkańcy wyspy i dostosować się do środowiska. Film trzykrotnie nominowanego do Oscara Chrisa Sandersa, twórcy „Lilo i Stich”, „Jak wytresować smoka” oraz „Kurdów”.

Film jest dostępny na Prime Video, Apple TV+

„Wielka Szóstka”

Hiro Hamada to młody geniusz komputerowy, który w dramatycznych okolicznościach traci brata. Na szczęście został mu Baymax, empatyczny robot-opiekun. Nastolatek wkrótce orientuje się, że członek jego rodziny nie zginął w nieszczęśliwym wypadku. Hiro zostaje wplątany w plan złoczyńców, którzy chcą zniszczyć całe miasto. Razem z Baymaxem i przyjaciółmi postanawia pokrzyżować plany wroga. Niedoświadczonych śmiałków czeka jednak bardzo trudne i niebezpieczne zadanie. „Wielka Szóstka” to animacja twórców „Krainy lodu”, która bawi i wzrusza.

Film jest dostępny na Disney+

„Odlot”

Carl Fredricksen był wolnym duchem, marzycielem zakochanym w życiu i swojej żonie. Po śmierci ukochanej został sam bez perspektywy na szczęście. W końcu emerytowany sprzedawca balonów postanawia odlecieć razem z całym swoim domem. Nie ma pojęcia, że zabrał pasażera na gapę. W posiadłości zawieruszył się skaut Synów Dzikiej Przyrody o imieniu Russel. Chłopak i 70-letni senior rozpoczynają wielką przygodę, która dzieje się w Ameryce Południowej. Po seansie w pamięci zostanie wam wiele poruszających scen (historia małżeństwa Carla jest już kultowa) oraz piękna muzyka. Szykujcie chusteczki.

Film jest dostępny na Disney+

Te animacje wycisną z was morze łez

„WALL-E”

W dalekiej przyszłości ciekawski robot WALL-E przeżywa swoje sto lat samotności. Po tym, jak ludzie opuścili Ziemię, sprząta planetę ze śmieci, które po sobie zostawili. Jego istnienie kręci się wokół tego jednego zadania. Wszystko zmienia spotkanie EVE’Y, maszyny nowej generacji. WALL-E i jego nowa przyjaciółka wyruszają w podróż przez galaktykę.

Film jest dostępny na Disney+

„Coco”

Miguel marzy o tym, by zostać muzykiem. Niestety muzyka w jego rodzinie jest zakazana już od wielu pokoleń. Wpatrzony w swojego idola, Ernesta de la Cruza 12-letni chłopak chce osiągnąć swój cel. W trakcie walki o swoje marzenia trafia do Krainy Umarłych. W pełnym kolorów świecie Miguel spróbuje nie tylko lepiej zrozumieć siebie i swoje powołanie, ale także odkryć historię swoich przodków. Podczas tej niezwykłej podróży pomagać mu będzie uroczy oszust, Hektor.

Film jest dostępny na Disney+

„Flow”

Pewien czarny kot najlepiej czuje się w swoim towarzystwie. Prawdopodobnie nie jest jedyny. Żywi się rybami, sypia w domu, z którego najwyraźniej ludzie wyprowadzili się już jakiś czas temu. Ma swoje ulubione miejsca i wydeptane ścieżki. Nie przepada za innymi zwierzakami, do których podchodzi z dużą nieufnością. Często słusznie. Jego świat zmienia się drastycznie wraz z nadejściem ogromnej powodzi, która zabiera mu dom. Uciekając przed żywiołem, kot trafia na dużą, drewnianą łódź. Nie jest tam sam. Schronienie znaleźli na niej także kapibara, lemur, pies oraz ptak. Ta dość dziwna grupa musi nauczyć się żyć razem, by przetrwać. Łotewska animacja to piękna historia o przyjaźni międzygatunkowej, która ma szansę na Oscara.

W kinach od 24 stycznia

„Mój sąsiad Totoro”

To jedna z ulubionych bajek anime dorosłych, ale kultowy już obraz Hayao Miyazakiego śmiało można oglądać razem z dziećmi. Siostry Satsuki i Mei przeprowadzają się na wieś razem z ojcem, dzięki czemu będą mogli być bliżej chorującej mamy. Szybko się okazuje, że okolica skrywa liczne tajemnice. Dziewczynki spotykają na swojej drodze ogromnego ducha lasu o imieniu Totoro. Futrzasty duch lasu pokazuje im niezwykły świat, pełen magicznych istot i pomaga im przejść przez trudny okres w życiu. Wzruszający film o niepodrabialnym klimacie i pięknej kresce.

