Małgorzata i Paweł Borysewiczowie z "Rolnik szuka żony" spodziewają się trzeciego dziecka. Już jakiś czas temu przyszła mama zdradziła, że na świat przyjdzie chłopiec, a teraz przyszła pora na imprezę "baby shower". Z tej okazji Małgosia z "Rolnika" wyjawiła też imię synka. Film z baby shower także robi wrażenie!

Wiadomość o tym, że Małgorzata i Paweł Borysewiczowie z "Rolnik szuka żony" spodziewają się trzeciego dziecka zelektryzowała fanów. Sieć natychmiast zalała fala gratulacji, do których dołączyli się też uczestnicy i uczestniczki innych edycji show, a także produkcja hitu TVP. Czas płynie bardzo szybko i aż trudno uwierzyć, że poród zbliża się już wielkimi krokami. W miniony weekend Małgosia i Paweł z "Rolnika" mieli wyjątkową okazję do świętowania - bliscy zorganizowali bowiem imprezę "baby shower", a nagranie z tego wyjątkowego dnia trafiło do sieci.

Gołym okiem widać, że cała rodzina bawiła się doskonale, a przyszła mama wygląda świetnie. Wrażenie robią też dekoracje, które przygotowano na ten dzień. Małgosia postanowiła zwrócić się do bliskich w ciepłych słowach:

Dziękuję. Niech ten ostatni miesiąc będzie tak miły jak wczorajszy dzień. Rodzina to siła, zawsze to podkreślam. Jesteśmy trochę jak taka włoska (rodzina - przyp. red.), ale więź to to, co buduje się latami. Która następna? Bo nie mówcie, że to koniec

To jednak nie wszystko. Małgorzata z "Rolnika" przy okazji wyjawiła też imię synka, który będzie nazywał się Filip! Podoba Wam się?

Fani nie powstrzymali się od komentarzy i licznych gratulacji:

Choć teraz Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" cieszy się błogosławionym stanem, początki ciąży nie były dla niej łatwe. Żona Pawła Borysewicza nie ukrywała, że zmagała się z nieprzyjemnymi dolegliwościami, m.in. mdłościami czy bólami pleców. Na szczęście te objawy już minęły, a rolniczka postanowiła nie skupiać się na narzekaniu i dostrzegać pozytywy:

A to jak kobieta może się czuć na początku ciąży to jest po prostu nienormalne. To jest nienormalne, że można się tak czuć, że ma się takiego cały czas pseudo kaca, albo jakiś taki niesmak. Ale to okres przejściowy, dobrze że już w miarę minął, odpukać, i że teraz będzie już tak z górki jeśli chodzi o te sprawy. Miną pierwsze mdłości to potem zaczyna odczuwać ciało, zmienia się środek ciężkości, zaczynają boleć plecy. Nie to, że ja będę cały czas narzekać, ja nie jestem taką osobą, która narzeka. Staram się nie narzekać, ale widzę co się ze mną dzieje, też nie jestem taka młodziutka

- mówiła kilka miesięcy temu żona Pawła Borysewicza.