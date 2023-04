Lil Masti zdradziła płeć dziecka! Z tej okazji zorganizowała imprezę jak z bajki. DUŻO ZDJĘĆ

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spodziewają się kolejnej pociechy - ale czy na pewno tylko jednej? Ostatnio Youtuber na swoim TikToku opublikował wideo, w którym nawiązuje nie tylko do ciąży swojej żony, ale też innych Influencerek. Skąd zatem pojawiły się wśród fanów przypuszczenia, że Jan Dąbrowski i jego ukochana spodziewają się bliźniaków? Sprawdźcie szczegóły! Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski będą mieli bliźnięta? Wiadomość o trzeciej ciąży Sylwii Przybysz pojawiła się na początku lutego . Wówczas na Instagramie Influencerki pojawiło się zdjęcie, na którym możemy podziwiać jej już widoczne, ciążowe krągłości. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nie zdradzili jednak, czy spodziewają się chłopca, czy też kolejnej dziewczynki. Jednak czyżby teraz Youtuber zasugerował swoim fanom, że w ich rodzinie już niedługo pojawi się więcej niż jedna pociecha? Wszystko przez wideo, które niedawno opublikował na swoim TikToku Jan Dąbrowski. Zobacz także: Sylwia Przybysz w trzeciej ciąży. Tak ukrywała brzuszek [ZDJĘCIA] Jan Dąbrowski postanowił zaprezentować fanom swoje przypuszczenia dotyczące płci dzieci, które wkrótce pojawią się u znanych Influencerek. I tak u Wersow przewiduje córeczkę, u Zuzanny Boruckiej synka, u Lil Masti córeczkę, a u swojej żony... dwóch chłopców! Myślicie, że rzeczywiście to tylko przypuszczenia Jana Dąbrowskiego, a może jednak tym wideo Youtuber chciał jeszcze nie wprost przekazać swoim fanom podwójnie szczęśliwą informację? @janekjestem 😏 a może Bracia Golec ♬ i dont even like phonk songs - mais Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski o swoim weselu: "Ubolewam, że..." Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak cierpliwie poczekać na oficjalne wieści w tej sprawie od Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego. My życzymy tej pięknej parze...