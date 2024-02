Niedawno było głośno aż o trzech rolnikowych ślubach, które odbyły się w zeszłym roku, a tera pora na kolejne wielkie wydarzenie. Okazuje się, że Roksana z "Rolnik szuka żony" w tym roku planuje ślub i na liście gości nie będzie brakowało byłych uczestników randkowego hitu Telewizji Polskiej. Joasia z "Rolnika" już pochwaliła się zaproszeniem ślubnym, a teraz Roksana pokazała się w sukni ślubnej. Podjęła już ostateczną decyzją w sprawie wyboru kreacji?

Roksana z "Rolnik szuka żony" wybiera suknię ślubną

W tym roku na antenie telewizyjnej Jedynki widzowie będą mieli okazję obejrzeć 11. sezon programu "Rolnik szuka żony". Marta Manowska zradziła, że niebawem zaczyna pracę na planie nowego sezonu, a tymczasem kolejna była uczestniczka znalazła swoją drugą połówkę i planuje ślub. Roksana wzięła udział w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i pojawiła się w gospodarstwie Stanisława. Rolnik nie wybrał jednak żadnej z zaproszonych do gospodarstwa kandydatek, ale każda z nich już ułożyła sobie życie po programie. Teraz Roksana pochwaliła się wyborem sukni ślubnej i nie ukrywa, że ten wyjątkowy dzień zbliża się wielkimi krokami. Była kandydatka Stanisława rozważa kilka propozycji, jedną z kreacji skomentowała nawet Nicola...

Wygląda na to, że Roksana z "Rolnika" ma naprawdę trudny wybór i mierzyła suknie ślubne w różnych stylach. Niektóre z nich były dość odważne z rozcięciami i mocno odsłoniętą górą. Uczestniczka randkowego hitu jeszcze nie zdradziła, który model wybrała, ale napisał wprost, że wszystkie kreacje są piękne. Wygląda na to, że decyzja nie należała do najłatwiejszych.

Tymczasem Nicola z "Rolnika" w komentarzu napisała wprost, że jej zdaniem wygrywa propozycja numer jeden, czyli subtelna kreacja w stylu księżniczki z bogato zdobionym pasem w talii oraz pod biustem. Sądzicie, że to właśnie tę kreację wybierze Roksana?