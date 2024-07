Hormony FSH i LH są wytwarzane przez przysadkę mózgową. Regulują funkcjonowanie układu rozrodczego. Badania na FSH i LH wykonuje się w diagnozowaniu niepłodności oraz przy podejrzeniu opóźnionego dojrzewania płciowego u dzieci.

FSH i LH często oznaczane są w tym samym czasie. Prawidłowy stosunek LH do FSH wynosi 1. Przy relacji 0,6 stwierdza się niewydolność przysadki, a przy 1,5 – PCOS (zespół policystycznych jajników).

Badanie FSH

Hormon FSH (hormon folikulotropowy) jest oznaczany na podstawie próbki krwi lub moczu. Badanie jest zlecane podczas rozpoznawania niepłodności lub przy planowaniu ciąży. FSH badane jest także przy podejrzeniu chorób jajników, jąder lub przysadki mózgowej. Wykonuje się je w diagnostyce zespołu policystycznych jajników, a także po to, aby sprawdzić czy kobieta przechodzi proces menopauzy. Zaburzenia hormonalne, np. nieregularne cykle miesiączkowe to również wskazanie do oznaczenia FSH.

Poziom FSH u mężczyzn jest badany przy zaburzeniach płodności, gdy w nasieniu jest mało plemników. Hormon odpowiada bowiem za stymulację wytwarzania plemników w jądrach.

Dzieci, u których obserwuje się objawy zaburzeń w dojrzewaniu płciowym także powinny mieć oznaczony poziom FSH.

Poziom FSH zmienia się z wiekiem. U kobiet zależy też od dnia cyklu, w którym aktualnie znajduje się badana. Normy dla 3. dnia cyklu wynoszą 3-12 mIU/ml FSH. Norma dla mężczyzn to 1,7-12,0 ng/ml.

Wyższy poziom FSH oznacza najczęściej pierwotną niewydolność jajników. Kobiety w czasie menopauzy także mają zbyt wysokie stężenie hormonu. Podwyższone FSH u mężczyzn może wskazywać na pierwotną niewydolność jąder.

Zbyt niski poziom FSH to sygnał niewydolności podwzgórza lub/i przysadki.

Badanie LH

LH – hormon gonadotropowy, podobnie jak FSH oznacza się w przypadku zmian hormonalnych (np. przy zaburzeniach miesiączkowania) i w czasie planowania ciąży. Bada się wówczas stężenie hormonu podczas owulacji. Określenie poziomu LH jest istotne także przy menopauzie oraz w diagnostyce chorób podwzgórza i przysadki. Jest zlecane również dzieciom, które mają objawy przedwczesnego lub zbyt późnego dojrzewania płciowego.

Krew do badania zwykle pobiera się z żyły łokciowej, rzadko z próbki moczu. LH można też badać testami owulacyjnymi.

Poziom LH jest zależny od wieku i płci. Normy LH u kobiet zależą od fazy cyklu miesiączkowego i wynoszą:

1,4-9,6 mIU/ml w pierwszej fazie cyklu - folikularnej,

2,3-21 mIU/ml podczas owulacji,

42-188 mIU/ml po menopauzie.

Stężenie LH u mężczyzn powinno mieścić się w granicach 1,5-9,2 mIU/ml.

