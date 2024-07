Każdy ogród wymaga pielęgnacji, jeśli jednak nie chcesz na nią poświęcać dużo czasu, zrezygnuj z dużego trawnika na korzyść altanki lub rabat z kwiatami i krzewami. Zamiast egzotycznych roślin posadź wieloletnie byliny i iglaki dobrej jakości. Nie kupuj plastikowych mebli i załóż system nawadniający.

Ogród to żywy organizm, który rośnie i wymaga pielęgnacji. Podpowiadamy jak go zaprojektować i założyć, by cieszył oko i nie angażował zbyt dużo naszego czasu i pracy.

Dobrze przygotuj podłoże

Przed przystąpieniem do zakładania ogrodu musisz odpowiednio przygotować podłoże. Odchwaszczanie ręczne jest bardzo pracochłonne, dlatego lepiej postawić na sposób mechaniczny lub zastosować w tym celu produkty chemiczne. Trzeba jednak uważać z chemią, bo stosowane w nadmiarze środki zabijające chwasty mogą powodować alergię u ludzi i niszczyć naturalne środowisko.

Wybierz rośliny dobrej jakości

Krzewy, drzewa i kwiaty kupuj tylko w sprawdzonych szkółkach. Wybrane przez ciebie sadzonki muszą być zdrowe, czyli dobrze ukorzenione, bez przebarwień i plam na liściach. Kupuj tylko rośliny pasujące do klimatu i gleby w twoim ogrodzie. Pamiętaj też, że często różne odmiany tej samej rośliny mają inną odporność na mróz czy choroby. Zdrowe rośliny wymagają dużo mniej troski i pielęgnacji.

Nie za dużo trawników

Wbrew pozorom trawnik jest dużo bardziej pracochłonny niż na przykład rabaty z kwiatami. Wymaga on stałego koszenia, nawożenia, grabienia i usuwania chwastów. Dlatego lepiej ograniczyć jego powierzchnię na rzecz innych, łatwiejszych w uprawie roślin, ścieżek czy altanki.

Rośliny łatwe w uprawie

Wybierz rośliny, które nie wymagają przesadnej pielęgnacji. Zamiast roślin jednorocznych posadź byliny, takie jak bergenia, goździki i dzwonki, którymi będziesz się cieszyć przez wiele sezonów. Najlepiej zrezygnuj też z gatunków egzotycznych i zastąp je takimi, które naturalnie występują w naszym klimacie. Takie rośliny o niskich wymaganiach siedliskowych to na przykład świerk, irga, jałowiec, bluszcz pospolity czy oliwnik wąskolistny. Iglaki są łatwe w uprawie i nie zaśmiecają ogrodu liśćmi.

Praktyczne ogrodowe patenty ułatwiające pielęgnację ogrodu

Ściółkowanie rabat – ściółka zmniejsza parowanie wody z gleby i ułatwia pielenie, bo chwasty nie ukorzeniają się w niej i łatwo można je wyrwać.

– ściółka zmniejsza parowanie wody z gleby i ułatwia pielenie, bo chwasty nie ukorzeniają się w niej i łatwo można je wyrwać. Podwyższane rabaty – ułatwiają pielenie, bo nie trzeba się mocno schylać i ograniczają przerastanie sąsiadujących ze sobą roślin i trawnika.

– ułatwiają pielenie, bo nie trzeba się mocno schylać i ograniczają przerastanie sąsiadujących ze sobą roślin i trawnika. Obrzeża trawnika – pomagają zachować estetyczny kształt trawnika i zapobiegają wrastaniu trawy w rabaty

Postaw na jakość

Zrezygnuj z plastikowych mebli ogrodowych, płotków i donic, które trzeba wymieniać co sezon. Postaw na trwałe i solidne materiały, takie jak kamień, drewno czy klinkier. Elementy ogrodu wykonane z tych materiałów posłużą ci długie lata, a z upływem czasu nabiorą nawet większego uroku.

Przydatne sprzęty w ogrodzie

Na rynku jest wiele urządzeń, które sprawią, że praca w ogrodzie będzie przyjemniejsza i mniej pracochłonna. Dużym udogodnieniem są na przykład zraszacze, które same włączają się o ustalonej porze i odpowiednio nawadniają rośliny. W czasie suszy na podlewanie ogrodu trzeba poświęcić nawet kilka godzin dziennie, więc automatyczny system nawadniający to duża oszczędność czasu. Oprócz niego możesz też zakupić sprzęty pomagające utrzymać porządek w ogrodzie, takie jak na przykład dmuchawa czy odkurzacz do liści i zwijacz do węża ogrodowego.