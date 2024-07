Planując ogród zadbajmy o to, by styl ogrodu korespondował z elementami elewacji oraz wnętrzem domu. Ważne jest też połączenie jego urody z funkcjonalnością.

Aranżacja ogrodu powinna rozpocząć się przede wszystkim od sporządzenia dobrego planu. Powierzchnia, jaką mamy do dyspozycji, determinuje wystrój i charakter przestrzeni. To co można zastosować w dużym ogrodzie niekoniecznie sprawdzi się w przypadku małego.

1. Ogrodzenie ogrodu

Bardzo dobrym rozwiązaniem – szczególnie, gdy zależy nam na intymnej atmosferze jest wysokie i szczelne ogrodzenie. W tym przypadku doskonale sprawdzają się gęste krzewy, żywopłoty, drzewa, bluszcze i pnącza. Możemy również odgrodzić ogród drewnianym płotem, murkiem lub metalowym ogrodzeniem.

2. Przestrzeń

Mały ogród to wyzwanie aranżacyjne. Trzeba bardzo uważać, by nie przytłoczyć przestrzeni zbyt masywnymi meblami lub pstrokatymi roślinami rosnącymi do dużych rozmiarów. Do wprowadzenia harmonii sprawdzają się geometryczne linie (proste lub łuki) wyznaczające granice rabat, trawnika i ścieżek oraz kamienne murki, które wszystko porządkują i idealnie eksponują rośliny. Murki mogą mieć dodatkowo funkcję ławek. Kwiaty do małego ogrodu warto wybierać, zwracając uwagę na wielkość ich liści oraz kolorystykę. Pamiętajmy – mniej znaczy więcej.

W dużym ogrodzie ważne są ścieżki i specjalne, funkcjonalne miejsca. Grill ustawiony w kącie – daleko od domu może być dobrym rozwiązaniem, ponieważ dym nie będzie docierał do domu, ale warto również przemyśleć, czy przynoszenie potraw podczas przyjęcia nie nastręczy nam trudności – wówczas warto zadbać o jak najlepsze logistyczne zaaranżowanie przestrzeni.

W dużym ogrodzie za pomocą roślin i małej architektury możemy również tworzyć zakamarki, zatoczki i przesłony, które dodają przestrzeni tajemniczości.

3. Plan ogrodu

Zanim przystąpimy do prac ogrodowych i nasadzeń, trzeba zaplanować układ ogrodu i wyznaczyć miejsce na podjazd, ścieżki ogrodowe, śmietnik, trawnik, miejsce przeznaczone np. na odpoczynek, grilla, zabawę, ogród warzywny i oczywiście rabaty kwiatowe.

Mając plan, w pierwszej kolejności rozprowadzamy instalacje ogrodowe (rury do nawadniania, kable do oświetlenia, gniazdka elektryczne), następnie układamy nawierzchnie, budujemy murki, uzupełniamy żyzną ziemię. W następnej kolejności sadzimy rośliny i zakładamy trawnik, a na końcu instalujemy zraszacze i linie kroplujące oraz mocujemy lampki ogrodowe.

4. Rośliny

Aby ogród nie był zbyt kosztowny w utrzymaniu, dobierajmy rośliny do istniejących warunków glebowych, nasłonecznienia lub zacienienia oraz strefy klimatycznej. Wówczas będą mniej chorowały i pięknie się rozwijały.

Aranżując ogród musimy wiedzieć, w jaki sposób operuje w nim słońce w ciągu dnia o określonych porach roku, by we właściwy sposób rozplanować układ roślin. Drzewa i krzewy oraz kwiatowe rabaty mogą zdobić go przez cały rok, pod warunkiem, że skomponujemy układ roślin tak, by kwitły kolejno. Najwcześniej (już w lutym) zaczynają kwitnąć oczary i ciemierniki, po nich – kwiaty cebulowe takie jak przebiśniegi, krokusy, ranniki, szafirki, tulipany, kosaćce i wiele innych gatunków. Maj przepełniony jest kwiatami. W tym miesiącu rozkwitają m.in. lilaki (bzy), magnolie, rododendrony, azalie, glicynie i wiele innych drzew i krzewów, bylin i innych roślin. Latem również kwitnie mnóstwo gatunków. Najpóźniej kwitnące kwiaty jesieni to wrzosy, astry, chryzantemy, dalie i rozchodniki. Ale jesienne barwy ogrodu to również, a może przede wszystkim kolorowe liście.

Jeśli w nowo zakładanym ogrodzie zależy nam na szybkim efekcie, możemy sadzić duże egzemplarze, które są dość drogie lub wybrać rośliny szybko rosnące np. pnącza lub byliny o dużych liściach oraz szybko rosnące i długo kwitnące kwiaty jednoroczne.

5. Ozdoby do ogrodu, mała architektura

Fontanny, kaskady, altany, patio, hamaki, posążki, lampiony – wszystkie tego typu dekoracje powinny być dostosowane do stylu ogrodu. Pamiętajmy, aby nie ustawiać ogrodowych krasnali na ścieżkach lub w miejscach, gdzie mogą utrudniać swobodne poruszanie się czy przemieszczanie. Oświetlenie ogrodu to duże wyzwanie, ale również element, który kreuje atmosferę tego miejsca.

6. Wyposażenie ogrodowe

Meble ogrodowe wybierajmy w taki sposób, by pasowały stylem do elewacji budynku i całego wystroju domu. Warto zwrócić uwagę na to, czy mamy je gdzie przechowywać w czasie zimy i deszczu – szczególnie, gdy w ogrodzie nie ma zadaszonego miejsca lub szopy na narzędzia. Na drobne narzędzia, poduszki lub hamak możemy przeznaczyć skrzynię ogrodową, która również może służyć jako siedzisko na tarasie.

7. Pielęgnacja

Tylko zadbany ogród cieszy oczy, a pielęgnacja wymaga zwykle sporo czasu i wysiłku. Żeby ją sobie ułatwić warto zastosować kilka trików.

Nawadnianie automatyczne. Chroni ogród przed suszą zwłaszcza w sezonie urlopowym. Podlewanie włącza się samodzielnie – bez naszego udziału. Najlepiej zaprogramować podlewanie o świcie, gdy różnica temperatury między wodą i powietrzem nie jest duża (rośliny nie doznają szoku termicznego), wilgoć nie wyparowuje zbyt szybko, a rośliny mają czas na pobranie i zmagazynowanie wody.

Podwyższane rabaty. Ograniczają migrację roślin. Podwyższenie jest również wygodniejsze niż niskie rabaty, do których trzeba się schylać podczas pielenia.

Obrzeże trawnika. Może być wykonane z kamienia, kostki brukowej, drewna, tworzywa sztucznego. Raz ułożone znacznie ułatwia utrzymanie kształtu trawnika i zapobiega przerastaniu trawy na sąsiednie rabaty.

Ściółkowanie rabat. Chroni glebę przed nadmiernym parowaniem wilgoci. Gruba warstwa ściółki sprawia też, że chwasty nie wrastają zbyt głęboko w glebę i łatwo je wyrwać.