Chwasty ogrodowe zagłuszają rośliny i szybko się rozprzestrzeniają. Możemy z nimi walczyć domowymi sposobami, np. octem, cukrem i ściółką z gazet. W przypadku chwastów wieloletnich, np. mniszka i perzu trzeba sięgnąć po herbicydy lub wyrywać je za pomocą wygodnych urządzeń.

Systematyczne usuwanie chwastów osłabia ich strukturę i powoduje zmniejszenie częstotliwości ich występowania.

Przekopywanie rabat

Jednym z domowych sposobów walki z chwastami jest przekopywanie rabat. Możemy do tego użyć, np. wideł szerokozębnych. Najlepszy efekt przynosi równoczesne przekopywanie gleby i wybieranie chwastów. W ten sposób usuniemy z warstw gleby rośliny i ich korzenie. Jest to sposób szybki, ale najlepiej sprawdza się w przypadku pustych rabat. Metoda ta nie sprawdzi się, gdy w pobliżu chwastów znajdują się kwiaty i krzewy, ponieważ może uszkodzić ich korzenie. Wówczas zostaje tylko pielenie ręczne.

Gazety i tektura w walce z chwastami ogrodowymi

Skutecznym i niewymagającym dużego nakładu pracy sposobem na pozbycie się chwastów jest rozłożenie na ziemi od dwóch do czterech warstw gazet lub tektury. Najlepiej, aby były to czarno-białe gazety lub falista porozrywana tektura. Gazety układamy jedną przy drugiej. Aby wiatr nie zwiał warstwy papieru najlepiej polać ją wodą lub od razu układać mokre gazety. Papier trzeba posypać korą, ziemią lub kompostem. Taka ściółka będzie powoli ulegać rozkładowi i dobrze utrzyma wilgoć. Gazety i tektura są też dobrym rozwiązaniem w przypadku usuwania trawnika.

Ekologiczny oprysk na chwasty ogrodowe – ocet, cukier, olej

Ocet jest nieszkodliwym środkiem do walki z chwastami. Mieszamy go z wodą w proporcji 2:1 i dodajemy odrobinę płynu do mycia naczyń. Płyn zwiększa przyczepność oprysku. Mieszankę przelewamy do spryskiwacza i rozpylamy nad chwastami. Podczas pryskania powinniśmy zachować ostrożność, ponieważ oprysk może wypalić także inne rośliny. Uciążliwe chwasty, takie jak oset, pryskamy samym octem.

Inne domowe sposoby na chwasty to gorąca woda, roztwory mydła, zużyty olej jadalny i cukier. Po przygotowaniu roztworu jednego z tych składników z wodą w proporcji 2:1, otrzymamy mieszankę, która zniszczy strukturę liści, oblepiając ją i zaburzając procesy fizjologiczne. Spowoduje to zamieranie roślin.

Narzędzia do usuwania chwastów

W sklepach ogrodniczych można kupić wygodnie narzędzia do wyrywania chwastów, które nie wymagają schylania się i nie obciążają kręgosłupa. Dzięki nim odchwaszczanie jest znacznie łatwiejsze i szybsze.

Chemiczne sposoby walki z chwastami

Po środki chemiczne sięgamy do walki z chwastami wieloletnimi, np. perzem oraz wówczas, gdy inne metody okazały się być nieskuteczne. Herbicydy, czyli środki chemiczne niszczące chwasty, są skuteczne, ale stosowane w nadmiarze mogą zakwaszać i wyjaławiać glebę. Nie są też obojętne dla ludzi i zwierząt. Do wyboru mamy herbicydy kontaktowe i układowe. Kontaktowe uszkadzają roślinę w miejscu, w którym miały bezpośredni z nią kontakt. Roślina usycha po 3 dniach od zastosowania środka. Herbicydy układowe stosowane są dolistnie lub doglebowo. Ich efekty widać po ok. 2 tygodniach.

Używając środków chemicznych należy postępować zgodnie z informacją zawartą na etykiecie produktu. Należy unikać kontaktu bezpośredniego.