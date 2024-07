Ania Bardowska pokazała fanom, jak wygląda część jej ogrodu. Niestety, uczestniczka "Rolnik szuka żony" ma mały powód do zmartwień - trawa wokół domu nie wyrosła dobrze, a wszystko... przez suszę. Choć Ania ją regularnie podlewa, efekty nadal nie są zadawalające. Zobaczcie sami, czy rzeczywiście jest się czym martwić.

Ania i Grzegorz Bardowscy wrócili niedawno z rajskich wakacji w Turcji - oczywiście towarzyszyły im ukochane dzieci, Liwia i Jaś, którzy na brak atrakcji i wrażeń podczas wyjazdu nie mogli narzekać. W ich nowym domu również nie mają szans na nudę, zwłaszcza, że Ania ma w planach budowę placu zabaw. Zanim jednak powstanie to miejsce do zabawy, Bardowska zadbała o odpowiedni trawnik. Niestety, brak opadów powoduje, że trawa nie rośnie tak jak powinna:

Uwagę oczywiście zwraca również ogrodzenie, czyli betonowy mur, który już jakiś czas temu wzbudził prawdziwą sensację!

Anna i Grzegorz Bardowscy w nowym domu mieszkają już od dawna, ale wciąż dopieszczają go do perfekcji. Są dumni ze swojej willi, ale po czasie niektóre rzeczy uległyby zmianie, o czym często mówi sama Anna. Jakiś czas temu Bardowska nieco narzekała na swoją kuchnie, a dokładnie czarne fronty.

Ale ogród to oczko w głowie Anny Bardowskiej:

Moja mała strefa obserwacji kiedy dzieci będą bawić się w ogrodzie ;) , a tak poważnie to wiecie, że mamy cały ogród do zrobienia. Małymi kroczkami zaczynamy działać - trawa powoli wschodzi, jeszcze nie wygląda idealnie, ale ma dopiero ok. 8-10 tygodni. Ogrodzenie pnie się w górę, a ja zorganizowałam strefę odpoczynku dla wszystkich, którą małym kosztem ozdobiłam poduszkami i kocem, nie mogło zabraknąć też kwiatków ???? Dzisiaj jeszcze pojawi się długo wyczekiwana piaskownica dla dzieci - pisała niedawno uczestniczka "Rolnik szuka żony".