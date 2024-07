Aquacycling, określany także jako hydrospinning, aquaspinning i aquabike, to zajęcia cardio – uczestnicy jeżdżą na stacjonarnych rowerach w wodzie. To rodzaj treningu wytrzymałościowego - połączenie aquaerobiku w wodzie z kolarstwem. Dodatkową zaletą jest chłodzenie ciała wodą.

Przebieg aquaspinningu

Rowery umieszczone są w płytkiej wodzie – tułów i głowa nie są zamoczone. Trening umila głośna, rytmiczna muzyka. Instruktor dopasowuje tempo zajęć do możliwości trenujących. Zajęci trwają od 30 do 60 minut.

Różne rodzaje jazdy na rowerze w wodzie

Aquaspinning należy dostosować do oczekiwań i potrzeb. Najbardziej wytrwali mogą liczyć na bardzo intensywną jazdę bez taryfy ulgowej.

Trening regeneracyjny – o małej lub umiarkowanej intensywności. Celem zajęć jest usuwanie produktów przemiany materii.

Trening dla początkujących – celem ćwiczeń jest poprawa ogólnej kondycji.

Fatburning – główne zadanie to spalanie tkanki tłuszczowej. Ćwiczenia mają intensywny charakter.

Trening dla zaawansowanych – przypomina jazdę w górach, tętno maksymalne to 85-95%.

Aquacycling - zalety

Aquacycling umożliwia spalenie od 800 do 1200 kalorii w 45 minut. Jest więc idealny dla osób odchudzających się. Można wykonywać ćwiczenia na różne partie mięśni – nogi, ramiona, biceps. Ćwiczy się także pompki. Niepotrzebna jest umiejętność pływania ani czepek. Aqacycling to zajęcia dla każdego – niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Trening można modyfikować według indywidualnego tętna. Woda odciąża stawy, nie ma ryzyka kontuzji, zmęczenie jest mniej odczuwalne niż na lądzie, pomimo takiej samej intensywności ćwiczeń. Hydrospinning mogą wykonywać osoby cierpiące na schorzenia kręgosłupa, mające problemy z układem oddechowym, układem krążenia, osteoporozą. Regularne uprawianie aquaspinningu umożliwia redukcję tkanki tłuszczowej i cellulitu. Wydzielają się endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia, odpowiedzialne za dobre samopoczucie. Woda masuje skórę, dzięki czemu wychodzimy z zajęć bardzo zrelaksowani, choć jednocześnie zmęczeni. Zajęcia w grupie są bardziej motywujące niż indywidualny trening. To świetny sposób na poznanie osób o podobnych zainteresowaniach.

Cycling w basenie – ceny

Jednorazowe wejście na zajęcia to koszt około 30 złotych. Jeśli wykupimy karnet, możemy liczyć na bardziej atrakcyjne ceny.

Aquacycling może stanowić świetne przygotowanie do uprawiania innych sportów. Jazda na rowerze w wodzie umożliwia stopniowe przyzwyczajanie organizmu do aktywnego wypoczynku. Hydrospinning poprawia kondycję i wzmacnia ciało.