Anna Lewandowska zareagowała na dramatyczne informacje z Polski. Trenerka podczas relacji na InstaStories nie ukrywała poruszenia pisząc o powodzi w południowej części naszego kraju. Żona Roberta Lewandowskiego postanowiła działać i zwróciła się do swoich fanów na Instagramie.

Sytuacja w południowej części Polski jest dramatyczna. W wyniku powodzi mieszkańcy wielu miejscowości musieli ewakuować się ze swoich domów, a niektóre miasta zostały całkowicie odcięte od świata. Mnóstwo osób ruszyło ze wsparciem. Rozpoczęły się zbiórki na rzecz poszkodowanych w wyniku powodzi. Teraz działać postanowiła również Anna Lewandowska. W minioną niedzielę trenerka podczas relacji na InstaStories opublikowała wpis i dodała linki do instytucji, które zajmują się pomocą dla powodzian.

Ciężko przejść obojętnie, patrząc co dzieje się z sytuacją powodziową na południu Polski. Jeśli też się zastanawiacie, co możemy zrobić, jak pomóc, to tutaj znajdziecie wartościowe wskazówki

Dziś rano Anna Lewandowska opublikowała nagranie, w którym nie ukrywała emocji mówiąc o trudnej sytuacji na południu Polski. Trenerka apeluje o pomoc dla powodzian udostępniając jedną ze zbiórek na rzecz potrzebujących.