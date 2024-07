1 z 5

Anna Lewandowska rzuciła się w wir pracy. Gwiazda, kilkanaście tygodni po porodzie, wróciła do swoich obowiązków i stara się zaskoczyć swoje fanki nowymi projektami. Tym razem szykuje niespodziankę pod hasłem "Never Give Up". Co to takiego?

Na razie Ania nie chce zdradzać szczegółów. Wyjątkowy projekt musi jednak promować wyjątkowe zdjęcie. I właśnie takie Lewandowska opublikowała na swoim Instagramie, a jej fanki oszalały:

Aaaa, mega! Aaa, magiczne! Zachwycające - piszą niektóre.

