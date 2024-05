Anna Lewandowska od kiedy przeprowadziła się razem z Robertem Lewandowskim i córkami do słonecznej Hiszpanii nieustannie zachwyca pięknymi kadrami. Można by pomyśleć, że trenerka cały czas jest na wakacjach, tym bardziej, że para ma też posiadłość na Majorce. Prawda jest jednak inna... Internauta przesadził?

Reklama

Anna Lewandowska odlicza dni do wakacji, a internautka wbija szpilę

Anna Lewandowska jest jedną z najbardziej przedsiębiorczych gwiazd i rozwija kilka swoich biznesów, tworząc kolejne marki. Obecnie z powodzeniem działa nie tylko na rynku polskim, ale i hiszpańskim. Do tego zajmuje się wychowaniem dwóch córek i co jakiś czas pojawia się na czerwonym dywanie przy okazji ważnych uroczystości. Teraz Anna Lewandowska zaskoczyła zdjęciem i wspomina o odliczaniu do wakacji:

Kto już odlicza dni do wakacji? napisała Anna Lewandowska.

Jeden z internautów skomentował to pytanie w dość zaskakujący sposób, wbijając szpilę trenerce.

Przecież Pani ma cały rok wakacje. Proszę się nie wygłupiać.

Fanki trenerki natychmiast stanęły w jej obronie i piszą wprost, że zazdrość w takim przypadku nie jest dobrą cechą. Niektóre internautki piszą też o swoich odczuciach związanych z odliczaniem do wakacji:

Od kilku lat zmieniłam podejście, nie odliczam do niczego, bo piękne życie jest tu i teraz. Cieszę się z każdego dnia

Ja odliczam, chociaż wyjazdu na razie nie mam w planach, ale może coś wyjdzie na spontanie

Reklama

Też z niecierpliwością czekacie na wakacje?

Zobacz także

Anna Lewandowska instagram.com/annalewandowska