Właśnie dowiedzieliśmy się o śmierci uznanej aktorki, Anny Chabowskiej-Stasiak, związanej przez lata z Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze. Kobieta miała zaledwie 48 lat. Co wiadomo o tej tragedii?

Reklama

Odpoczywaj w pokoju, Droga Aniu. Będziemy za Tobą tęsknić... - przekazali przedstawiciele teatru.

Śmierć Anny Chabowskiej-Stasiak – wielka strata dla polskiego teatru

Odejście Anny Chabowskiej-Stasiak w wieku zaledwie 48 lat to niepowetowana strata dla polskiego teatru. Tragiczne wydarzenie pozostawia pustkę zarówno w sercach jej bliskich, jak i wśród widzów, którzy przez lata podziwiali jej talent.

Anna Chabowska-Stasiak była absolwentką Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Karierę sceniczną rozpoczęła w Lublinie, jednak to Zielona Góra stała się jej artystycznym domem. W Lubuskim Teatrze spędziła ostatnie 16 lat swojego życia, zdobywając uznanie widzów i krytyków. To właśnie współpracownicy z teatru pożegnali Annę Chabowską-Stasiak w poruszającym wpisie:

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anny Chabowskiej-Stasiak. Ania była nie tylko wybitną artystką, która przez ostatnich 16 lat współtworzyła historię Lubuskiego Teatru, ale także ciepłą, pełną pasji kobietą, inspirującą każdego, kto miał szczęście ją poznać. Uśmiechnięta, szczera i bezpośrednia, zawsze miała dobre słowo dla tych, którzy tego potrzebowali. Mówiła o sobie, że jest uzależniona od literatury i podróży. Jej życiowe motto brzmiało: ''Dystans i poczucie humoru albo... wszyscy zginiemy!''. Ania na zawsze pozostanie w naszych sercach – jej niezwykła energia i oddanie scenie towarzyszyć będą każdemu wspomnieniu o niej. Dziękujemy za wszystkie role, które poruszyły publiczność, za radość, którą wnosiła za kulisy, i za wspomnienia, które dziś stają się naszym skarbem.Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. O szczegółach pożegnania poinformujemy wkrótce. Odpoczywaj w pokoju, Droga Aniu. Będziemy za Tobą tęsknić... - czytamy na Facebooku.

Artystka zasłynęła dzięki wyjątkowym kreacjom scenicznym, które na długo zapadały w pamięć widzów. Była nie tylko aktorką, ale również osobą niezwykle zaangażowaną w życie teatralne, co uczyniło ją jedną z najważniejszych postaci tej instytucji.

Aktorka była znana z pasji do sztuki oraz profesjonalizmu. Jej występy wyróżniały się emocjonalną głębią i wyjątkowym podejściem do każdej roli. To właśnie za te cechy ceniła ją zarówno publiczność, jak i współpracownicy. Rodzinie i bliskim zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.

Reklama

Zobacz także: Żałoba w świecie sportu. Nie żyje 23-letni polski siatkarz