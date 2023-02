Anna Lewandowska we wzruszającym wpisie. "Czas nie goi ran, tylko..."

Choć na co dzień Anna Lewandowska stara się zarażać swoich fanów pozytywną energią, motywując ich do działania i walki o siebie, jej najnowszy instagramowy jest od tego daleki. Czarno-białe nagranie i słowa o przemijaniu sprawiają, że trudno powstrzymać łzy.

Anna Lewandowska w emocjonalnym wpisie: "Czas nie goi ran"

Anna Lewandowska przyzwyczaiła swoich fanów do pięknych kolorowych obrazków, na których prezentuje swoje wyćwiczone ciało, nieskazitelną cerę oraz dostatnie życie u boku światowej sławy piłkarza - Roberta Lewandowskiego. Małżonkowie po przeprowadzce do słonecznej Hiszpanii coraz śmielej pokazują w sieci swoją codzienność. Co więcej, Anna i Robert Lewandowski już nie ukrywają twarzy córek, dumnie ukazując, jak dziewczynki odnajdują się w nowej rzeczywistości.

Nic więc dziwnego, że najnowszy Instagramowy post Anny Lewandowskiej wprawił jej fanów w osłupienie. Trenerka opublikowała czarno-białe nagranie z udziałem swojej zmarłej babci, opatrując je emocjonalnym wpisem.

Pod najnowszym nagraniem ukochana żona Roberta Lewandowskiego pisze wprost:

- Czas nie goi ran, tylko uczy żyć bez Ciebie - czytamy na instagramowym profilu Anny Lewandowskiej.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.

Fani Anny Lewandowskiej nie tylko starali się pocieszyć swoją ulubienicę, ale też postanowili podzielić się w komentarzach swoimi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskiej osoby.

- Tak wzruszające, że zapiera dech w piersiach ❤️❤️❤️❤️❤️ - Pustka w sercu po stracie bliskiej Ci osoby zostaje na zawsze i nikt nie jest w stanie jej wypełnić 💔 piękne wspomnienie babci 💕 - Czas jest najlepszym lekarzem… Najważniejsze, że jest w twoim serduszku, pamiętasz, kochasz i to się nigdy nie zmieni. Wierzę w to, że później nasi najbliżsi dalej są z nami jako anioł stróż - czytamy w komentarzach.

Babcia Anny Lewandowskiej zmarła 25 lutego 2022 roku. Trenerka opublikowała wtedy poruszający i bardzo osobisty wpis.

- Każdy, kto poznał moją Babcię ten wie, jak wspaniałą była osobą. Babciu, jeszcze pójdziemy kiedyś razem do opery… tej Anielskiej. Kocham Cię i na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Wiem, że całą siłę, którą mam teraz dostaję od Ciebie - pisała wtedy na Instagramie.

Niebawem pierwsza rocznica śmierci babci Anny Lewandowskiej. Bliskim życzymy dużo siły.

Instagram @annalewandowska