Sok aloesowy można stosować jako dodatek do szamponu, maski, oleju lub płukanki. Przygotowuje się z niego mgiełkę do włosów i kompres łagodzący podrażnienia skóry głowy. Zarówno sok, jak i żel aloesowy doskonale nawilżają włosy, nie obciążając ich.

Aloes i liście tej rośliny wypełnia żelowa substancja składająca się z wody (aż 99%). Zawiera też wapń, potas, sód, żelazo, magnez, cynk i chrom. Pozostałe składniki, które się w nim znajdują to kwasy tłuszczowe, witaminy A, C i E, enzymy i aminokwasy.

Sok z aloesu na włosy

Sok z aloesu wspaniale nawilża włosy. Ma też działanie usztywniające, które spodoba się właścicielkom cienkich, opadających kosmyków. Można go wykorzystać jako dodatek do:

szamponu – dzięki temu kosmetyk jest bardziej delikatny i nie wysusza włosów, doskonale je nawilżając; oprócz tego preparat wzbogacony o sok aloesowy koi podrażnioną skórę głowy, zmniejsza też jej swędzenie i wysuszenie;

mgiełki do włosów – aby ją przygotować, trzeba wymieszać sok z aloesu, panthenol, keratynę lub witaminy, w zależności od potrzeb;

płukanki – w rozcieńczeniu z wodą w proporcjach 1:1 powoduje błyszczenie się włosów, które są lepiej nawilżone i mniej się puszą;

oleju używanego do olejowania – po zwilżeniu czupryny należy nałożyć na nią sok aloesowy rozcieńczony z wodą (podobnie jak w przypadku płukanki 1:1), po czym posmarować kosmyki olejkiem; po upływie 30-60 minut trzeba umyć głowę delikatnym szamponem i nałożyć odżywkę z zawartością emolientów; sprawia to, że włosy są dociążone, sypkie i niesamowicie błyszczące.

Sok aloesowy można też stosować jako kompres na skórę głowy. Warto go rozmieszać z mineralną bądź przegotowana wodą w proporcjach 1:1. Najlepiej wlać roztwór do butelki z atomizerem i spryskać nim skórę głowy. Dzięki użyciu tego środka stanie się bardzo mocno nawilżona. Zostaną też złagodzone istniejące podrażnienia. Ważne, aby przy zakupie soku aloesowego zwrócić uwagę na jego skład. Powinien być jak najkrótszy – należy uważać na napoje z sokiem, które zwykle są słodzone. Cukier bądź inny słodzik posklejają włosy. W tego typu napojach mogą też znajdować się cząstki owoców, które trudno usunąć z kosmyków.

Żel aloesowy – co warto o nim wiedzieć?

Żel aloesowy to wspaniały środek zwalczający łupież. Można go wetrzeć w skórę głowy i stosować nawet 2-3 razy dziennie. Nie powoduje przetłuszczania się włosów, dlatego warto go nakładać zależnie od potrzeb. Żel ma podobne działanie do soku aloesowego. Doskonale nawilża i łagodzi wszelkie podrażnienia. Jest środkiem, który poprawia wygląd przesuszonych i spuszonych końcówek włosów. Może w tym względzie zastąpić serum. Wystarczy wgnieść go w pasma i ułożyć fryzurę. Żel aloesowy doskonale nadaje się też jako dodatek do gotowych masek. Dzięki niemu preparat mocniej nawilża i jest lżejszy. Nie obciąża włosów, co jest ważne szczególnie u osób z cienkimi i przetłuszczającymi się kosmykami. Żel warto też wykorzystać przy olejowaniu włosów. Sprawi to, że będą o wiele bardziej nawilżone i odżywione niż przy użyciu samego oleju. Żel aloesowy można też stosować na włosy, które się puszą i trudno je ułożyć. Dzięki temu kosmetykowi z łatwością będzie można wygładzić i ujarzmić pasma.