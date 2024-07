Aloes składa się z wodnej tkanki o żelowej strukturze. Roślina jest naturalnym antybiotykiem. Świetnym pomysłem na upalne dni jest sok z aloesu. Podczas choroby lub na wzmocnienie organizmu warto też przygotować miód oraz nalewkę z tej rośliny.

Aloes zwyczajny (łac. Aloe Vera) jest rośliną pochodzącą z Afryki, Półwyspu Arabskiego i Madagaskaru. W polskich warunkach można go hodować w doniczce. Jest on sukulentem, który jest przystosowany do życia w warunkach ograniczonej dostępności wody i w związku z tym wykształcił specyficzną tkankę wodną o żelowej konsystencji. Można z niej wycisnąć sok oraz robić przetwory. Aloes składa się z 99% z wody i zawiera ponad 200 aktywnych składników mineralnych. Jest naturalnym antybiotykiem i wzmacnia organizm.

Sok z aloesu na upalne dni

Składniki:

liście z dwu lub trzyletniej rośliny,

sok z cytryny,

szklana, ciemna butelka.

Czas przygotowania: 15 min.

Poziom trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zetnij zdrowe liście aloesu.

Usuń boczne kolce.

Wypłucz aloes w zimnej wodzie.

Liście przetnij wzdłuż na dwie części.

Wydrąż łyżką bezbarwny miąższ i przełóż do naczynia blendera.

Skrop sokiem cytryny.

Zmiksuj.

Przechowuj w ciemnej butelce szczelnie zakręcone w lodówce.

Pij rozcieńczony z wodą (2 łyżki soku na szklankę wody).

Sok nadaje się do spożycia przez tydzień.

Smacznego!

Nalewka aloesowa na odporność organizmu

Składniki:

6-7 oczyszczonych liści aloesu,

pół litra wytrawnego czerwonego wina,

50 dag miodu,

szklane butelki, np. po winie.

Poziom trudności: łatwe

Czas przygotowania: 15 min.

Sposób przygotowania:

Z liści wydrąż przezroczysty żel.

Wymieszaj z winem i miodem.

Przelej do szklanego naczynia i odstaw w chłodne i ciemne miejsce.

Po 5 dniach przecedź przez jałową gazę i porozlewaj do ciemnych butelek.

Trzymaj w lodówce.

Smacznego!

Miód aloesowy na poprawę zdrowia

Składniki:

100 ml wyciśniętego soku z aloesu,

200 ml naturalnego miodu,

Ciemna, szklana butelka.

Czas przygotowania: 15 min.

Poziom trudności: łatwe.

Sposób przygotowania:

Gotowy sok z aloesu połącz z naturalnym miodem.

Mieszaj do uzyskania zwartej konsystencji.

Zlej do ciemnej butelki.

Pij łyżkę codziennie rano na czczo.

Smacznego!