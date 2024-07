Afta to drobne owrzodzenie jamy ustnej, występujące zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Leczenie aft jest uciążliwe ponieważ znajdują się w środowisku nieustannie wilgotnym, przez co często kuracja trwa bardzo długo. Najczęściej goją się same, lecz zdarza się, że ich pojawienie się wymaga konsultacji lekarskiej.

Przyczyny powstawania aft

Afty potocznie nazywane pleśniawkami, są to małe, białe lub szare okrągłe plamki z czerwoną obwódką. Pojawiają się na wewnętrznej stronie policzków, ust oraz na języku. Cierpi na nie około 20% populacji. Powodują ból, pieczenie oraz dyskomfort podczas jedzenia czy mówienia. Afty najczęściej pojawiają się na skutek zbyt częstego i zbyt intensywnego szczotkowania zębów lub niedbania o higienę jamy ustnej, są też wynikiem predyspozycji genetycznych, stresu, spożywania pokarmów, które drażnią błonę śluzową jamy ustnej (przede wszystkim kwaśnych i bardzo gorących), zapalenia migdałków, wyrzynających się ósemek oraz chorób układu pokarmowego.

Lód, jogurt i sól na afty

Afty najczęściej znikają same, po 1-4 tygodniach. Za pomocą kilku sprawdzonych sposobów możemy nieco przyspieszyć gojenie uporczywych pleśniawek.

Do składników dostępnych w każdym domu, które mogą pomóc w leczeniu aft, zaliczamy, m. in:

1. Lód – ssanie kostki lodu łagodzi ból i zapobiega namnażaniu drobnoustrojów.

2. Jogurt – zjadanie jednego małego jogurtu naturalnego dziennie przyspieszy gojenie aft, a zawarte w nim bakterie kwasu mlekowego utrzymają odpowiednią, niesprzyjającą infekcjom, florę w jamie ustnej. Jogurt można też przykładać bezpośrednio na afty za pomocą wacika.

3. Sól – działa antyseptycznie (odkażająco), 1 łyżeczka soli rozpuszczona w szklance ciepłej wody to gotowy roztwór do płukania jamy ustnej. Taką kurację należy stosować przynajmniej 3 razy dziennie. Nie stosujmy soli bezpośrednio do nacierania aft – powoduje ból i pieczenie.

4. Herbata – na aftę przykładamy torebkę z zaparzoną wcześniej herbatą (czarną) na około 5 minut. Herbata neutralizuje kwasy zawarte w ślinie, które powodują pieczenie i ból.

5. Woda utleniona – płukanie jamy ustnej roztworem – 1 łyżeczka wody utlenionej na szklankę wody. Płuczemy 2-3 razy dziennie. Tlen zawarty w wodzie utlenionej wnika w ranki i je dezynfekuje, przyspieszając gojenie.

6. Lody i budyń – to zdecydowanie najprzyjemniejszy domowy sposób na afty. Mleko zawarte w tych produktach działa kojąco, ponieważ ma odczyn zasadowy, dzięki czemu neutralizuje drażniące kwasy. Poprzez zmianę pH w ustach blokuje też dalsze rozprzestrzenianie się pleśniawek.

Afty – kiedy udać się do lekarza?

Konsultacja lekarska jest niezbędna wówczas, gdy afty pojawiają się bardzo często i mają przewlekły przebieg. Pleśniawki jamy ustnej mogą być symptomem wielu groźnych chorób, takich jak: nowotwór jamy ustnej, białaczka czy zapalenie jelit.