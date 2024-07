Zestawienie bilansu własnych zasobów (wiedzy, umiejętności, przestrzeni, ziemi) z oczekiwaniami i potrzebami rynku pomoże znaleźć pomysł na biznes na wsi.

Przy poszukiwaniu pomysłu na biznes dobrze jest zainspirować się rozmowami z innymi ludźmi. To oni mogą wskazać, jakich produktów czy usług brakuje i na jakie mogłoby znaleźć się zapotrzebowanie. Potem trzeba jeszcze zweryfikować własną wiedzę i umiejętności.

Wykorzystanie wiedzy

Fachowa i specjalistyczna wiedza jest w cenie. Odbiorców można szukać zarówno w bliskim otoczeniu, jak i dzięki rozwojowi technologicznemu, w całym kraju lub nawet na całym świecie. Zatem kapitałem w biznesie może być fachowa wiedza i świadomość możliwości jej zastosowania. Wiedza może dotyczyć zarówno spraw związanych z hodowlą i uprawą, ale także całej gamy innych tematów – od doradztwa przy pisaniu wniosków o dofinansowania przez szeroko pojętą wiedzę informatyczną, po znajomość rynku finansowego i oferty ubezpieczeń.

Wykorzystanie umiejętności

Pomysłem na biznes jest również wykorzystanie w nim swoich umiejętności. I znów wybór branży, będzie zależał od predyspozycji przyszłego przedsiębiorcy. Może ma on wiedzę związaną z budowlanką i wykończeniem wnętrz, może mistrzowsko układa fryzury i robi świetny makijaż, albo zajmuje się stolarką i odzyskiwaniem uroku zapomnianych mebli, a może sprawnie i szybko radzi sobie z pracami domowymi i tymi wokół domu. Warto przeprowadzić wśród bliższych i dalszych sąsiadów wywiad, jakich usług brakuje w ich miejscowości.

Wykorzystanie ziemi i zwierząt

Coraz większą popularnością cieszą się uprawy naturalne czy ekologiczne i coraz więcej osób jest w stanie zapłacić więcej za żywność, która nie jest pełna chemii. Zatem ziemię można wykorzystać pod uprawy warzyw i owoców, a żeby nie ograniczać się sezonowością, przemyśleć jakie przetwory czy przysmaki można jeszcze z nich sporządzić. Wśród klientów poszukujących nienafaszerowanego chemią jedzenia znajdą się też chętni na jaja i przetwory mleczne. Ziemię można wykorzystać również pod uprawy niszowe lub wyspecjalizować się w hodowli rzadziej spotykanych gatunków zwierząt.

Wykorzystanie przestrzeni

Jeśli jest to region atrakcyjny turystycznie, taką przestrzeń można wykorzystać przy pomyśle na własny biznes. Może być to stworzenie miejsca na kemping i namioty, może przygotowanie przestrzeni na survivalowe wyjazdy dzieci, młodzieży albo pracowników firm, może wygospodarowanie przestrzeni, którą chciałyby wykorzystać do swoich celów firmy z pobliskich miast.