Wiadomość o śmierci Gabriela Seweryna wstrząsnęła wszystkimi. Niestety, w miniony wtorek okazało się, że gwiazdor "Królowych życia" odszedł nagle w wieku 56 lat. Okazuje się, że tuż przed śmiercią mężczyzna głośno mówił o swoich problemach i wyznał, że musiał zamknąć swój biznes. Gabriel Seweryn wyznał wówczas, czym chce się zajmować.

Wczoraj wieczorem wszystkie media obiegła smutna informacja o śmierci gwiazdora wielkiego hitu TTV. Poruszone gwiazdy "Królowych życia" żegnają Gabriela Seweryna, który zmarł w głogowskim Szpitalu Specjalistycznym.

Fani zmarłego projektanta z pewnością doskonale pamiętają, że przed śmiercią życie go nie oszczędzało. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Gabriel Seweryn musiał zamknąć swój biznes. Mężczyzna od lat projektował futra.

Od zawsze kochałem to, co robiłem, i nadal kocham to, co robię, jednakże coś we mnie umarło. Jestem zatrwożony. Wypaliłem się zawodowo

mówił Gabriel Seweryn.