Kolejna, 11. już edycja Party Fashion Night po raz kolejny przyciągnęła miłośników mody i tłumy gwiazd. Nie zabrakło też wielu kultowych marek. Wydarzenie, na które czekamy cały rok, to przede wszystkim wyjątkowe pokazy mody, podczas których najnowsze kolekcje prezentują uznani polscy projektanci. Jak zawsze towarzyszyły im ich muzy, które zaprezentowały kreacje zaprojektowanie specjalnie na ten wyjątkowy wieczór. Trudno było oderwać od nich wzrok!

Wyjątkowa moda, która nie przemija

Imprezę na warszawskim Torze Służewiec jak co roku otworzyła red. nacz. Party.pl – Aneta Wikariak. Na wybiegu zaprezentowano aż dziesięć różnorodnych kolekcji. Tym razem motywem przewodnim jednego z najważniejszych wydarzeń modowych w Polsce było Reflection. Moda to nie tylko ubrania, kroje i wzory, ale przede wszystkim odbicie rzeczywistości. To, jak się zmienia i jak bardzo może nas jeszcze zaskoczyć udowodnili nam najwybitniejsi projektanci.

Duet MMC traktuje modę, jako odbicie osobowości bez względu na płeć, przynależność i pochodzenie. BIZUU tworząc jesienno-zimową kolekcję myślał o ruchu i zmianie. Projektantka VICHER, która inspirowała się Joanną D’Arc, przekonuje kobiety, że: „to jest nasz czas”. Z kolei Lidia Kalita zabrała publiczność do świata „Alice in Fashionland”, czyli świata marzeń i kobiecości.

AKPA

Pokaz BIZUU.

Dużo emocji wzbudził pokaz #Rethinkfashion marki Perwoll i Macieja Zienia. To hołd dla zrównoważonej mody. Projektant perfekcyjnie odświeżył swoje wcześniejsze stroje, dając im drugie, jeszcze ciekawsze życie. Udowodnił, że wyjątkowy design, jakość i trwałość wykorzystanych tkanin oraz detali to klucz do modowego sukcesu. To także inspiracja dla nas, by wybierać mądrze i na nowo odkrywać skarby w swojej szafie. Wśród modelek znalazły się m.in. uczestniczki „Top model” – Dominika Wysocka oraz Nicole Akonchong.

Adrian Stykowski

Pokaz Macieja Zienia #RethinkFashion by Perwoll x Maciej Zień.

Duplo zaprezentowało kolekcję w ramach projektu #duploinspiruje. To już tradycja, że chrupiący i orzechowy batonik wspiera młode pokolenie projektantów. Tym razem kreacje inspirowane kształtem, opakowaniem i wyjątkowym smakiem Duplo stworzyła Maja Pilarek. Projektantka umiejętnie połączyła w niej charakterystyczne dla batonika wyżłobienia z tematem odbicia.

fot. Adrian Stykowski

Kolekcja inspirowana batonikiem Duplo zachwyciła publiczność.

O fryzury na wszystkich pokazach zadbała marka Syoss i mistrz fryzjerstwa, Piotr Sierpiński. Dzięki najnowszej linii Oleo Intense włosy modelek wyglądały pięknie jak z salonu – błyszcząco i zdrowo. Podczas Party Fashion Night odbył się także specjalny, olśniewający pokaz marki, w którym zobaczyliśmy na wybiegu m.in. Marcelinę Zawadzką i Paulinę Krupińską.

Adrian Stykowski

Pokaz marki Syoss z gwiazdami.

Makijaże do wszystkich pokazów to zasługa ekspertów z AA Wings of Color. Przedstawiciele marki doskonale wiedzą, jakie trendy warto wykorzystać (rozświetlona cera, delikatne, pastelowe kolory, mocna kreska na oku) i jak zrobić wrażenie. Dzięki najwyższej jakości kosmetykom wy też możecie wyczarować najpiękniejsze makijaże rodem z czerwonego dywanu.

Adrian Stykowski

Kamila Szczawińska

Biżuteria, którą mogliśmy podziwiać na modelkach pochodziła z kolekcji marki Apart. To wyjątkowe wzory, które szybko nie wyjdą z mody. Trzeba przyznać, że Apart wie jak łączyć klasykę z nowoczesnością.

Adrian Stykowski

Biżuteria Apart idealnie dopełniała stylizacje największych projektantów w Polsce.

Pokazy zamknął koncert Luny. Artystka, która występuje na scenie od najmłodszych lat, wykonała dwa utwory. Było magicznie!

AKPA

Zdolna Luna olśniła publiczność swoim głosem i kreacją.

Projekty, które nie mogły się nie udać i duety, które musiały powstać

Nie można też zapomnieć o muzach, czyli ikonach stylu i niezwykłych osobowościach, które bawiły się razem z nimi. Duetowi MMC (Ilona Majer, Rafał Michalak) towarzyszyła Helena Englert, a Agnieszce Maciejak – Kayah. Lidia Kalita pojawiła się z Dorotą Gardias, a Robert Kupisz z Edytą Zając. Duet Paprocki & Brzozowski zaprosił Nataszę Urbańską, a VICHER (Inez Wicher), Malwinę Wędzikowską. Zgrany duet stworzyli też Viola Piekut z Joanną Jabłczyńską, a także BIZUU (Blanka Jordan, Zuzanna Wachowiak) z Joanną Horodyńską. Podobnie jak w ubiegłym roku i tym razem nie mogło zabraknąć muzy mężczyzny. Mariusz Przybylski przygotował elegancki komplet dla Sebastiana Karpiela-Bułecki. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii Party Fashion Night, projektanci towarzyszyli swoim muzom na scenie.

AKPA

Viola Piekut i Joanna Jabłczyńska.

AKPA

Natasza Urbańska oraz duet Paprocki & Brzozowski.

Na czerwonym dywanie wypatrzyliśmy wiele gwiazd m.in. Julię Kuczyńską (Maffashion), Honoratę Sharbek, Magdalenę Stępień, Edytę Herbuś, Klaudię Halejcio, Karolinę Pisarek, Annę Marię Sieklucką, Adę Fijał, Patrycję Kazadi, Barbarę Kurdej-Szatan, Marysię Sadowską, Magdalenę Steczkowską, Monikę Richardson, Annę Wendzikowską i Marcina Hakiela.

AKPA

Magdalena Stępień

Dobra zabawa i chillout z kultowymi markami

Nie byłoby Party Fashion Night także bez kultowych marek i ich specjalnych stref. O dobrą zabawę zadbali przedstawiciele Apart, BTL, którzy wręczali gościom na pożegnanie przepiękne, czerwone różne oraz AA Wings of Color. Ci ostatni mieli dla nas kosz z balonami w kształcie ust. W strefie Perlage czekały z kolei orzeźwiające napoje.

Adrian Stykowski

Aneta Wikariak i Magda Michnicka - PR Manager BTL.

AKPA

Magda Pieczonka, makijażystka, ambasadorka marki AA Wings of Color.

Adrian Stykowski

Strefa Glo – partner strefy chillout.

Adrian Stykowski

AKPA

Od lewej: Joanna Horodyńska, Agnieszka Ścibior, Robert Kupisz i Rafał Michalak (MMC).

Goście chętnie odwiedzali również strefę Perwoll, w której mogli dowiedzieć się, czego używać, aby ubrania służyły jak najdłużej. Marka promuje odpowiedzialną modę, dbając jednocześnie o środowisko i nasz portfel. Goście mogli też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia na tle ścianki zrobionej z dżinsów. I trzeba przyznać, że chętnie z tego korzystali!

Adrian Stykowski

Od lewej: Natalia Napiórkowska (Brand Marketing Henkel), modelka Dominika Wysocka, Patricjus Ziecik (Head of Marketing Henkel), modelka Nicole Akonchong

Nie mogło zabraknąć też strefy Duplo, w której można było odpocząć, wymienić się przemyśleniami na temat pokazów i spróbować pysznego batonika. Wyjątkowy, orzechowo-czekoladowy smak Duplo nigdy nam się nie znudzi!

Adrian Stykowski

W strefie Duplo można było nabrać sił.

W strefie Syoss poznaliśmy z kolei niezawodne produkty, które pomogły ekspertom marki stworzyć pokazowe fryzury. To przede wszystkim linia Oleo Intense, która pozwala nam wydobyć blask. Przedstawiciele Syoss chętnie służyli radami, żebyśmy mogli jak najlepiej zadbać o profesjonalną pielęgnację włosów bez wychodzenia z domu.

Adrian Stykowski

Od lewej: Gracjan Duda (Brand Manager Henkel), Aleksandra Żółkowska (Digital Marketing Specialist Henkel), Marcelina Zawadzka, Piotr Sierpiński, Barbara Kurdej-Szatan i Ada Fijał.

To był wspaniały wieczór! Już odliczamy dni do kolejnej edycji wydarzenia i mamy nadzieję, że będziecie ją śledzić razem z nami!

Zobaczcie też naszą fotogalerię z wydarzenia!

Content Studio

Marka Apart towarzyszyła nam przez cały wieczór.

Adrian Stykowski

Nicole Akonchong w biżuterii Apart.

Adrian Stykowski

Od lewej: Beata Madeja (Marketing Manager Douglas Polska), Agnieszka Wicher-Szczesna (Managing Director Luxury & Lifestyle Burda Media Polska).

AKPA

Dorota Gardias

AKPA

Klaudia Halejcio

AKPA

Edyta Zając

AKPA

Magdalena Pieczonka

fot. Adrian Stykowski

Przedstawiciele marki Duplo. Od lewej: Sylwia Kułakowska (Country Category Marketing Manager Ferrero Polska), projektantka Maja Pilarek, Weronika Banaś (Brand Manager Ferrero Polska), Enrico Bottero (Managing Director Ferrero Polska)

AKPA

Podpis: Od lewej: Marta Gąska, Ania Wendzikowska, Ilona Franczyk.

AKPA

Dorota Soszyńska, współwłaścicielka firmy OCEANIC.

AKPA

Od lewej: Dorota Soszyńska ( OCEANIC) i Robert Kupisz.

Adrian Stykowski

Backstage pokazów, Dominika Wysocka.

AKPA

Marcelina Zawadzka tuż przed pokazem.

Adrian Stykowski

Marcelina Zawadzka, Piotr Sierpiński.

Adrian Stykowski

Od lewej: hostessa, Karolina Gajda (dyrektor kliniczny Działu Medycyny Estetucznej BTL), Magda Michnicka (PR Manager BTL), Łukasz Kurzela (BTL).

