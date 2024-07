Związek Edyty Herbuś i Mariusza Trelińskiego przyjęto z dużym zdziwieniem i uznano początkowo za prawdziwy mezalians. Para przechodziła różne zawirowania, ale z czasem udowodniła, że łączy ich prawdziwe uczucie, które nie potrzebuje blasku fleszy - zakochani bowiem rzadko pokazują się publicznie razem, choć zdarza się im uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak wygląda ich wspólne życie. Przypomnijmy: Herbuś chwali się romantycznymi wakacjami z Trelińskim

Aspirująca aktorka i tancerka stroni ostatnio od wywiadów o swoim życiu prywatnym, skupiając się przede wszystkim na pracy w teatrze. Zdobyła się jednak na krótkie wyznanie o tym, jaki jest jej zdaniem przepis na szczęśliwy związek, dodając jednocześnie, że swój uznaje za naprawdę udany. Przy okazji zdradziła, że zdarza jej się gotować ukochanemu, a on rewanżuje się tym samym.



Trzeba pielęgnować miłość każdego dnia, nie odpuszczać sobie nawet na chwilę. Wszystko to, co tylko lubisz. Chodzi o to, żeby znaleźć wspólną przestrzeń - jest jedna osoba, jest druga czyli są dwa światy, więc trzeba zbudować ten trzeci, który scementuje dwójkę tych ludzi. Moim zdaniem chodzi tylko o partnerstwo, o to żeby się słuchać, żeby być wrażliwym na swoje potrzeby, nawet różnice, które są w nas. Rozumieć, nie oceniać, nie próbować zmieniać - tylko inspirować. Okazywanie miłości na co dzień. Nie wystarczy, że ta druga osoba wie, że ja ją kocham - ja muszę okazywać to, żeby ona pamiętała, słyszała i czuła. To chyba oczywiste, że zdarza mi się przygotować kolację dla partnera, na zmianę zresztą dzieliśmy się - każdy ma swój dzień w tygodniu (śmiech). Żartuję oczywiście, bo nie mamy aż tylu wolnych wieczorów, ale dbamy o siebie wzajemnie. Fajny mam związek - zdradziła w rozmowie z JastrzabPost.pl Herbuś.