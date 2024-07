Po aferze z Małgorzatą Herde, Edyta Herbuś przyjęła nieco inną taktykę jeśli chodzi o swoją karierę w show-biznesie. Gwiazda rzadziej się pokazuje na salonach, jest bardziej oszczędna w słowach podczas wywiadów i skupia się przede wszystkim na pracy. Nie ukrywa też, że dziennikarze również zmienili o niej zdanie po zwolnieniu menadżerki. Przypomnijmy: Herbuś przerywa milczenie w sprawie Herde. Sporo się zmieniło po jej zwolnieniu

Aktorka i tancerka jest za to bardzo aktywna na Instagramie, gdzie możemy zobaczyć kulisy jej pracy, ale też prywatne momenty podczas słonecznych wakacji czy spotkań z przyjaciółmi. Rzadko jednak do tej pory pojawiał się tam ukochany Edyty, Mariusz Treliński. Teraz sytuacja się zmieniła - Herbuś opublikowała na swoim profilu urocze zdjęcie z Trelińskim, które opatrzyła wiele mówiącymi słowami. Nie ma wątpliwości, że miłość pary kwitnie.



Prawdziwe kolory życia. #bycwtuiteraz #szczescie #milosc #my #together #love #happiness #koloryzycia #real #life #together - czytamy pod zdjęciem.