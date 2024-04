Patrycja z "Love Island" podczas relacji na InstaStories zorganizowała "Q&A" i odpowiedziała na pytanie o jej relację z Rafałem! Chociaż Patrycja wyszła z programu w parze z Robertem, a Rafał z Asią, fani programu cały czas zastanawiają się, co ich łączy. Teraz Patrycja ujawniła prawdę!

Patrycja z "Love Island" zdradziła, co łączy ją z Rafałem

Chociaż dziewiąta edycja "Love Island" jest już za nami to fani cały czas interesują się losami uczestników randkowego show. Byli mieszkańcy willi miłości chętnie pokazują, jak wygląda ich powrót do rzeczywistości i zdradzają, czy ich pary przetrwały po powrocie do Polski, Ostatnio Patrycja z "Love Island" ogłosiła, że nie jest w związku z Robertem, ale przyznała, że utrzymują ze sobą bliski kontakt. Co ciekawe, teraz fani zapytali piękność z hitu Telewizyjnej Czwórki, czy nadal jest z Rafałem. Patrycja od razu zareagowała i zdradziła, co ich łączy.

Chociaż Patrycja i Rafał tylko przez chwilę tworzyli parę w dziewiątej edycji "Love Island" to fani cały czas pytają ich, czy są razem po programie. Czy to oznacza, że coś jest na rzeczy? Patrycja rozwiała wątpliwości w tej sprawie i podczas relacji na InstaStories zareagowała na pytanie o relację z Rafałem!

Jesteś nadal z Rafałem? pytali fani.

Rafał to mój psiapsi odpowiedziała Patrycja.

Jak widać, Patrycję i Rafała łączy przyjaźń i nie są parą po programie.

A co z relacją Asi i Rafała z "Love Island"? Przypominamy, że ostatnio uczestnik randkowego show wydał oświadczenie i rozwiał wątpliwości w tej sprawie.

