Alicja Bachleda-Curuś miała być polską nadzieją w Hollywood. Niestety plany zrobienia oszałamiającej kariery nie wypaliły, a młoda aktorka musiała zadowolić się kilkoma epizodami w mało popularnych produkcjach. Jedyne co na długo zapamięta z okresu spędzonego za Oceanem jest syn, którego ojcem jest znany aktor Colin Farrell. Romans pary przez długi czas długo rozgrzewał media na całym świecie. Związek nie przetrwał jednak próby czasu, a Alicja szybko pocieszyła się w ramionach znanego piosenkarza. Przypomnijmy: Bachleda-Curuś PIERWSZY raz o związku z Karpielem-Bułecką

Ostatnie doniesienia wskazują na to, że romans z Sebastianem, również należy już do historii, bowiem Alicja widywana jest coraz częściej w towarzystwie milionera Piotra Staraka. Para jednak za wszelką cenę chce ukryć łączące ich uczucia, o czym przekonali się niedawno ich wspólni przyjaciele z którymi spędzili majówkę. (zobacz: Bachleda jest wkurzona. Znajomi wygadali tajemnicę jej związku z miliarderem) Nie wszyscy pamiętają, że nie jest to ich pierwsze podejście do zbudowania trwałej relacji. Dziesięć lat temu zdecydowali o rozstaniu, bowiem dla aktorki ważniejsza była kariera.

Teraz po ponad dziesięciu latach, wiele się zmieniło. Oboje dojrzali i zrozumieli jakie błędy popełnili. Magazyn "Rewia" donosi nawet, że Piotr dla swojej ukochanej zdecydował się zmienić swój tryb życia, w tym dietę. Wszystko po to, żeby jej się bardziej podobać.



Piotr i Alicja są razem od co najmniej trzech miesięcy. On jest w niej szaleńczo zakochany, gotów zrobić wszystko, o co go poprosi. Dla niej chce się ustatkować. Dotychczasowy zabawowy tryb życia już porzucił. Zmienia też dietę, wybiera samo zdrowe jedzenie - mówi ich znajomy.



Czyżby chciał dorównać urodą Colinowi? A może nie o wygląd tutaj chodzi

