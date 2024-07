Odkąd Alicja Bachleda-Curuś powróciła na stałe do Polski, coraz częściej pojawia się w mediach. Gazety korzystają z okazji, że aktorka zdecydowała się wrócić i chcą dowiedzieć się o kulisach jej związku z aktorem Colinem Farrellem. Również Kuba Wojewódzki, zapraszając do studia młodą gwiazdę, nie mógł odmówić sobie przyjemności porozmawiania o kulisach romansu z jednym z największych przystojniaków w Hollywood. Niestety Bachleda-Curuś skutecznie unika tematów dotyczących ojca jej syna. Przypomnijmy: Bachleda-Curuś odpowiada na zarzuty mediów. Jak wyglądał jej związek z Colinem?

Po rozstaniu z Colinem, Alicja długo nie mogła znaleźć pocieszenia w ramionach innego mężczyzny. Co prawda rozpisywano się o jej rzekomym związku z Sebastianem Karpielem-Bułecką, ale ostatnie doniesienia wskazuję, że jej serce jest zajęte przez innego mężczyznę. Niedawno paparazzi przyłapali aktorkę na czułościach z milionerem Piotrem Starakiem. Specjalnie dla swojej ukochanej, Piotr wyjechał na kilka dni do Los Angeles, a gdy ona przyleciała do Polski, zdecydowali się na wspólną majówkę w domu Staraka w Giżycku.



Byli tam przyjaciele Piotra. Para nie kryła uczuć, ale wszyscy dostali zakaz mówienia o ich związku. - zdradza znajoma aktorki w nowym numerze "Party"



Rodzice milionera nie ukrywają swojego zachwytu nad nową partnerką syna, którą znają od kilkunastu lat. Uważają, że jest dla niego doskonałą partią i dużo bardziej pasuje do niego, niż jego poprzednia narzeczona - Natalia Klimas.



Są zachwyceni! Znają Alicję od lat i uważają, że bardziej pasuje do ich syna niż jego poprzednia dziewczyna, Natalia Klimas - zdradza ich znajomy.



Wszystko wskazuje więc na to, że szykuje nam się romans roku. Ciekawe jaki będzie jego finał. Będziecie śledzić rozwój tej miłości?

