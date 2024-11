Świat muzyki pogrążył się w żałobie po tym, jak przekazano informację o śmierci muzyka związanego z kultowym zespołem Bee Gees. Wiadomość o odejściu artysty wywołała falę kondolencji i smutku wśród fanów zespołu na całym świecie.

Reklama

Nie wiemy, jak będziemy mogli żyć dalej bez jego promiennego uśmiechu i głębokiej przyjaźni - żegnają muzyka koledzy.

Nie żyje perkusista Bee Gees. Colin Petersen miał 78 lat

Informacja o śmierci Colina Petersena została przekazana przez zespół Best of the Bee Gees. W poście na Facebooku wyrazili oni żal z powodu jego odejścia oraz podziękowali za wkład w historię muzyki. Te słowa naprawdę chwytają za serce!

Z ciężkim sercem ogłaszamy odejście naszego drogiego przyjaciela Colina ''Smiley'' Petersena. Wzbogacił nasze życie i związał naszą grupę miłością, troską i szacunkiem. Nie wiemy, jak będziemy mogli żyć dalej bez jego promiennego uśmiechu i głębokiej przyjaźni. Kochamy cię, Col. Spoczywaj w pokoju - czytamy we wpisie na Facebooku.

Fani Bee Gees z całego świata złożyli kondolencje rodzinie i bliskim Petersena. Wielu z nich wspomina go jako osobę, która miała ogromny wpływ na charakterystyczne brzmienie zespołu.

Szok. Tak się cieszę, że nadal robił to, co kochał, aż do samego końca

Bardzo mi przykro to słyszeć, to była przyjemność spędzić z nim trochę czasu i móc się z nim pobawić. Absolutna legenda

Smutno mi to słyszeć. Moje kondolencje dla rodziny i przyjaciół. Spoczywaj w pokoju, Colin

Colin Petersen urodził się w Queensland w Australii. Karierę muzyczną rozpoczął w młodym wieku, zdobywając popularność jako perkusista. Przełomowym momentem w jego życiu była współpraca z braćmi Gibb – Barrym, Robinem i Maurice'em – członkami legendarnego zespołu Bee Gees. Petersen dołączył do grupy w 1967 roku i odegrał kluczową rolę w tworzeniu ich największych hitów, które zdobyły uznanie na całym świecie.

Jego dynamiczny styl gry na perkusji przyczynił się do sukcesu takich utworów jak „To Love Somebody” czy „I Started a Joke”. Był nie tylko perkusistą, ale także ważnym członkiem zespołu, uczestniczącym w procesie twórczym. Petersen opuścił Bee Gees w 1969 roku, ale jego wkład w muzykę zespołu do dziś pozostaje niezapomniany.

Bee Gees to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii muzyki. Colin Petersen dołączył do nich w kluczowym momencie, gdy grupa zaczynała zdobywać międzynarodową sławę. Jego talent pomógł w ugruntowaniu pozycji Bee Gees na scenie muzycznej. Zespół w tamtym czasie wydał swoje najbardziej pamiętane albumy, w tym „Idea” i „Horizontal”.

Po odejściu z Bee Gees Petersen kontynuował swoją karierę w muzyce, ale nigdy nie osiągnął takiego sukcesu jak w czasach współpracy z zespołem. Colin "Smiley" Petersen pozostawił po sobie dziedzictwo, które na zawsze pozostanie częścią historii muzyki.

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje gwiazdor znany z „Pogody na miłość” i „Dynastii”. Miał zaledwie 35 lat