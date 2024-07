Alicja Bachleda-Curuś od ponad dziesięciu lat mieszka w Stanach, gdzie próbuje swoich sił jako aktorka. Udało jej się co prawda zagrać kilka ról, ale nie były to osiągnięcia na które liczyła. To właśnie mieszkając za Oceanem, Alicja poznała znanego aktora Collina Farrella z którym ma syna. Para przez długi czas była na pierwszych stronach gazet nie tylko w Polsce. Związek nie przetrwał jednak, ale mimo to aktorka wciąż miło go wspomina. Przypomnijmy: Bachleda o związku z Farrellem: To była niezwykła miłość

Po powrocie do kraju, swój wolny czas Bachleda-Curuś spędza z innym milionerem - Piotrem Starakiem. To właśnie on do niedawna był związany z Natalią Klimas, również aktorką próbującą szczęścia w Hollywood. Jak podaje "Fakt", paparazzi przyłapali Alicję i Piotra w okolicach jednego z warszawskich klubów. Oboje nie szczędzili sobie czułości i dopiero kiedy zauważyli fotografów, odsunęli się na bezpieczną odległość. Wygląda na to, że związek gwiazdy i Sebastiana Karpiela-Bułecki o którym tyle się mówiło, przeszedł już do historii.

