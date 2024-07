Kim jest żona Michalczewskiego, Barbara Imos? Co o nim mówiła? "Darek ma ADHD, jest w ciągłym ruchu"

Dariusz Michalczewski i Barbara Imos są małżeńswtem już od ośmiu lat, ale znają się od ponad dwunastu - Dariusz poznał Basię, kiedy był jeszcze w związku z byłą żoną. Ceremonia ich zaślubin odbyła się w Gdańsku w Katedrze Oliwskiej. Ten dzień był dla nich wyjątkowy - po uroczystości kościelnej Tiger i Basia odjechali pięknym kremowym powozem. Był to czwarty ślub Michalczewskiego, ale pierwszy kościelny. Basia i Dariusz wychowują razem syna.

Co Basia mówiła o Darku w jednym z wywiadów w 2009 roku?

Czasami jest ciężko. Darek ma ADHD. Jest w nieustannym ruchu - powiedziała "Gali". - Kiedyś w klubie Darek przycisnął mnie do ściany i spytał: „To co, kiedy się umówimy?”. Przestraszyłam się tych jego dzikich oczu i starałam się go unikać. Wydawał mi się natrętny. - dodała Imos. Ale potem okazało się, że poznała Michalczewskiego z innej strony: Nasz wspólny kolega urządził urodziny w Wiśle. Tam poznałam prawdziwego Darka. Spędziliśmy razem parę dni. Widziałam go przy śniadaniu, w dyskotece, na spacerze.