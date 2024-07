1 z 7

Dariusz Michalczewski i Barbara Imos poznali się ponad dwanaście lat temu, kiedy Michalczewski był jeszcze w związku z małżeńskim z byłą żoną. Michalczewski brał cztery razy ślub. Jednak od ośmiu lat - kiedy powiedział sakramentalne "tak" w kościele Basi - jest wierny tylko jej! Z kim był wcześniej związany Dariusz Michalczewski?

Jego pierwszą żoną była Dorota Chwaszczyńska - 1987 do 1991 - był to burzliwy związek - ostatecznie para rozstała się w 2004 roku. W 2006 roku Michalczewski ożenił się z Patrycją Ossowską. Jak podaje "Super Express", Dariusz Michalczewski i Patrycja znali się sześć lat. Pięć miesięcy po ślubie, w 2006 r. rozstali się - i choć dalej byli małżeństwem - wiadome było, że się rozwiodą. Podobno Patrycja nie była mu wierna. Możliwe, że na rozejście się pary miało wpływ również to, że Patrycja chciała mieszkać w Hamburgu, a Darek w Polsce. I jak wspomnieliśmy wcześniej, Michalczewski do tej pory jest w związku małżeńskim z Barbarą Imos.

Zobacz też: Dariusz Michalczewski zatrzymany przez policję - podaje "Dziennik Bałtycki". Jest komentarz żony boksera!

Zobacz też: Kim jest żona Dariusza Michalczewskiego? Poznaj historię miłości "Tigera" z Basią Imos

Więcej: Szykuje się trzeci rozwód Dariusza Michalczewskiego? Podobno żona ma dość...