Piotr Zieliński to niewątpliwie jeden z najbardziej popularnych polskich piłkarzy. Prywatnie jest wierny swojej wybrance serca od ponad dekady. To ona podróżuje z nim po świecie, aby piłkarz mógł realizować swoją pasję. A kim jest prywatnie piękna Laura Zielińska? Będziecie zaskoczeni!

Żona Piotra Zielińskiego to prawdziwa piękność. Kim jest Laura?

Już w najbliższą niedzielę, 16. czerwca odbędzie się pierwszy mecz na EURO 2024, w którym Polska zmierzy się z reprezentacją Holandii. Co ciekawe, na tym spotkaniu zabraknie Roberta Lewandowskiego, który podczas meczu z Turcją naderwał mięsień dwugłowy uda i jego ciało wymaga odpoczynku. Kto więc zastąpi kapitana reprezentacji Polski? Będzie to Piotr Zieliński! Pomocnik na co dzień mieszka wraz ze swoją rodziną w słonecznej Italii i reprezentuje "SSC Napoli". A co wiemy o Laurze- żonie Zielińskiego?

Laura Zielińska, z domu Słowiak pochodzi dokładnie z tego samego miasta co piłkarz. Para poznała się ponad dekadę temu i od tamtej pory są niemalże nierozłączni. W 2017 oku w dzień urodzin Laury Piotr poprosił ją o rękę, a już dwa lata później zakochani wzięli ślub. Co ciekawe, zdecydowali się na ceremonię w swoim rodzinnym mieście, czyli Ząbkowicach Śląskich. Związek Zielińskich nieustannie się rozwijał i tak w 2020 roku piłkarz podczas jednego ze spotkań piłkarskich ogłosił, że spodziewa się dziecka. W 2021 roku na świecie pojawił się synek piłkarza- Maksymilian. Laura Zielińska nie ukrywa, że kocha Włochy i bardzo się cieszy, że właśnie tam wyjechali wraz z Piotrem.

Ukochana Piotra Zielińskiego z wykształcenia jest analitykiem medycznym. W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Na co dzień piękność jest aktywna w social mediach, gdzie śledzi ją ponad 50 tysięcy fanów. Laura Zielińska często chwali się zdjęciami z synkiem i mężem i widać, że nie ścianki czy eventy liczą się dla kobiety, a rodzina, która jest dla niej na pierwszym miejscu.

Myślicie, że Laura będzie wspierać osobiście swojego ukochanego podczas całego EURO 2024?

