Nicola z "Rolnik szuka żony" potrzebowała czasu po trudnej relacji z Darkiem, która została zakończona przez rolnika w dość zaskakujący sposób. Od tego momentu minęło już sporo czasu, a uczestniczka randkowego hitu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Teraz zdradziła, czy jest zakochana! Nicola z "Rolnik szuka żony" znalazła już swoją drugą połówkę?

10. edycja programu "Rolnik szuka żony" była naprawdę zaskakująca i dzięki niej miłość znaleźli Anna i Kuba oraz Dorota i Waldemar, ale w finałowym odcinku aż dwie pary poinformowały o rozstaniu. Jedną z nich byli Nicola i Dariusz. Zachowanie rolnika było szeroko komentowane w sieci, a Nicola nie ukrywała, że pierwsze dwa tygodnie po rozstaniu były dla niej naprawdę ciężkie. Dziś jest szczęśliwa, a czy udało jej się znaleźć miłość, której szukała w randkowym hicie Telewizji Polskiej. Podczas Q&A jedna z internautek zapytała:

Nicola zdecydowała się odpowiedzieć i szczerze przyznała:

Okazuje się, że Nicola ma swoje priorytety i aktualnie skupia się na studiach, ale wie też, czego poszukuje w drugim człowieku i wcale nie chodzi o wygląd:

Jakkolwiek by to nie zabrzmiało banalnie w drugim człowieku najbardziej cenię jego SERCE. Ale co to oznacza? Przez to rozumiem sposób, w jaki dana osoba traktuje innych ludzi, to jej empatia, wrażliwość, dobro

wyznała Nicola z 'Rolnika'