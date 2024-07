Zofia Ślotała w krótkim czasie rozpopularyzowała w Polsce markę Just Paul. Stylistka potrzebowała nowego wyzwania, którym stało się Just Paul Prive - ekskluzywne kreacje, które polskie gwiazdy takie jak: Edyta Górniak, Małgorzata Rozenek czy Natalia Siwiec pokochały w jednej chwili! W rozmowie z Party.pl Zosia zdradziła więcej na temat swojego najnowszego projektu:

Jest to tajemnicze i ukryte atelier na ul. Mokotowskiej - Just Paul Prive, gdzie szyjemy sukienki na miarę. (...) Mamy trzy panie krawcowe, które spełniają absolutnie wszystkie marzenia, jeśli chodzi o modę. Właśnie tutaj też przychodzą do nas gwiazdy, które ubieramy. Tutaj powstaje cała konstrukcja, tutaj dobieramy materiały i tutaj też widać wszystkie efekty końcowe.