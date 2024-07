Australia to piękno przyrody, piaszczyste plaże i cudowne fale. To właśnie tam powstały najsłynniejsze na świecie buty z kożucha marki EMU Australia! To według wielu gwiazd najwygodniejsze buty, jakie można sobie wyobrazić. Ciepłe, komfortowe, trwałe i ponadczasowe towarzyszą aktorkom na planach filmowych w Hollywood i w Polsce.

Reklama

Teraz marka EMU Australia, która do tej pory kojarzyła się głównie ze swoim flagowym produktem, zaskakuje nowościami wśród których znajdują się m.in. buty wodoodporne w modnym bordo, granacie i khaki z modnymi klamrami i szurowaniem oraz klasyczne modele ozdobione frędzlami i w wersji metalic - to jest w trendzie!

LINIA WODOODPORNA - na każdą podgodę w supermodnym bordo i z klamrami!

Zobacz także

LINIA KLASYCZNA Z FRĘDZLAMI I W WERSJI METALIC - supermodne wersje kultowego modelu!

WAŻNE! Marka EMU Australia nie pozostaje obojętna w stosunku do potrzebujących. Każda zakupiona para butów przyczynia się do udostępniania czystej wody najbiedniejszym, w odległych zakątkach świata dzięki wsparciu dla akcji WaterAid.