Maciej Pela znów na językach! Znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej został przyłapany w wyjątkowo bliskiej relacji z Paulą Wicherską, uczestniczką programu "Love Never Lies". Para została sfotografowana podczas wieczoru spędzonego w jednej z modnych warszawskich restauracji. Wzajemne gesty, uśmiechy i dotyk nie pozostawiły złudzeń – atmosfera była bardzo intymna.

Reklama

Maciej Pela i uczestniczka "Love Never Lies" przyłapani na czułościach

Wieczór w warszawskiej restauracji okazał się wyjątkowo intensywny dla Macieja Peli i Pauli Wicherskiej. Para nie szczędziła sobie czułości, publicznie okazując sobie zainteresowanie. Fotoreporterzy uchwycili na zdjęciach ich flirt, pocałunki, a nawet to, że tancerz nie mógł oderwać się od swojej towarzyszki. Po kolacji opuścili lokal razem – Pela wziął Wicherską na ręce i wsiedli wspólnie do taksówki.

Kim jest Paula Wicherska z "Love Never Lies"?

Paula Wicherska to 32-letnia uczestniczka pierwszej edycji programu "Love Never Lies". W reality-show pojawiła się w duecie ze swoim ówczesnym partnerem, jednak ich relacja nie przetrwała próby, jaką zafundował im format. Udział w programie przyciągnął uwagę widzów, a Wicherska zyskała rozpoznawalność.

W kolejnym sezonie produkcji Paula powróciła, by podzielić się osobistą historią. W trzeciej edycji "Love Never Lies" opowiedziała o dramatycznym wypadku, w wyniku którego doznała poważnego urazu kręgosłupa. To wyznanie poruszyło zarówno uczestników, jak i widzów programu, pokazując jej siłę oraz determinację w walce o powrót do zdrowia.

Zobacz także:

Reklama