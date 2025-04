Tomasz Jakubiak, ceniony kucharz i juror popularnych programów kulinarnych, od ponad roku toczy nierówną walkę z niezwykle rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. Choroba została u niego zdiagnozowana w zaawansowanym stadium, co zmusiło go do podjęcia intensywnego i kosztownego leczenia poza granicami kraju. W ostatnich dniach jego stan nagle się pogorszył. Teraz głos zabrał Michel Moran.

Reklama

Tomasz Jakubiak trafił do szpitala w Atenach

Walka z chorobą zaprowadziła Tomasza Jakubiaka najpierw do Izraela, gdzie przeszedł intensywną terapię onkologiczną. Niestety, jego stan poprawił się na raptem kilka miesięcy, a ostatnio uległ drastycznemu pogorszeniu, co zmusiło go do kontynuowania leczenia w szpitalu w Atenach. Obecnie przebywa tam, zmagając się z wyniszczającymi skutkami choroby i terapii, z dala od rodziny i bliskich.

Moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km przekazał.

Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przechodzi trudne chwile: "Ciężko mi dziś ukryć nerwy"

Michel Moran apeluje ws. Tomasza Jakubiaka

Michel Moran, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kucharzy w Polsce i kolega Jakubiaka z programu „MasterChef”, nie kryje emocji. W rozmowie z Faktem wyznał, że ma stały kontakt z Tomaszem i wspólnie z innymi przyjaciółmi przesyła mu słowa wsparcia.

Mamy cały czas kontakt. Tomek musi wrócić do siebie, my wszyscy wierzymy, że będzie dobrze i po świętach wróci do Polski

Znany kucharz wystosował także publiczny apel do wszystkich fanów Jakubiaka:

Ta choroba ma to do siebie, że bywają słabsze i lepsze momenty. Ja widząc jego siłę, też wierzę, że będzie dobrze. On jest dobrej myśli i my mamy też dobre myśli. Apeluję więc, by wszyscy wysyłali mu tylko dobre myśli i energię, tak jak my robimy to z przyjaciółmi

W tej dramatycznej sytuacji, każdy gest wsparcia ma ogromne znaczenie. Słowa Michela Morana przypominają, jak ważna w walce z chorobą jest siła psychiczna oraz świadomość, że nie jest się samemu.

Na co choruje Tomasz Jakubiak?

​Tomasz Jakubiak choruje na bardzo rzadki i złośliwy nowotwór jelita i dwunastnicy, który zaatakował również kości miednicy i kręgosłupa. Chorobę zdiagnozowano w zaawansowanym stadium, a nowotwór zdążył dać przerzuty na inne organy. Pierwszym objawem, który skłonił Jakubiaka do konsultacji lekarskiej, był uporczywy ból brzucha, a następnie pleców. Minęło sporo czasu, zanim kucharz poznał jednoznaczną diagnozę i rozpoczął właściwe leczenie.

W związku z wysokimi kosztami terapii, uruchomiono zbiórkę funduszy na dalsze leczenie kucharza. Jej cel wyznaczono na milion złotych i dotychczas udało się zgromadzić już przeszło 950 tysięcy. Jakubiak aktywnie apeluje o wsparcie i informuje o swoim stanie zdrowia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zobacz także: Dorota Szelągowska opublikowała nowe nagranie. "Trzeba go postawić na nogi"