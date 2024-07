Gwiazdy muszą błyszczeć! Staranne makijaże i fryzury to ich znaki rozpoznawcze. Do tego droga, ekstrawagancka kreacja i look na czerwony dywan gotowy. Większość znanych osób niechętnie pokazuje swoje twarze nieprzygotowane, bez odpowiedniego makijażu oraz fryzury. Jednak nie wszystkie! W dobie social media, wielu celebrytów chętnie dzieli się na swoich profilach fotkami z życia prywatnego. A nawet... z własnej sypialni! Zobacz też: Margaret skopiowała projekty znanej marki?

Margaret pokazała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widzimy ją bez makijażu oraz w piżamie we własnym łóżku. Gwiazda najprawdopodobniej dopiero się się obudziła! Pod fotką pojawiła się lawina komentarzy od fanów artystki, którzy piszą, że wygląda korzystnie oraz... bardzo młodo!

O jeju *.* jak małe dziecko :) hahaha :) Jak mała dziewczynka????❤❤????



A jak wam się podoba Margaret bez makijażu?

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Margaret (@margaret_official)

8 Lip, 2015 o 10:45 PDT