W Poniedziałek Wielkanocny o godzinie 7:35 rano w Watykanie zmarł papież Franciszek. Miał 88 lat. Informację o jego śmierci przekazał kardynał Kevin Farrell, kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Ojciec Święty od lutego zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym obustronnym zapaleniem płuc, które wymagało 38-dniowej hospitalizacji w rzymskiej klinice Gemelli. Mimo choroby jeszcze w Niedzielę Wielkanocną błogosławił wiernych z okna Domu Świętej Marty.

Śmierć papieża Franciszka poruszyła miliony ludzi na całym świecie. Był symbolem prostoty, dialogu i duchowej siły. Wspominając jego niezwykłe życie i pontyfikat, warto sięgnąć po filmy i dokumenty, które ukazują jego drogę – od młodości w Argentynie po wybór na Stolicę Piotrową. To produkcje, które nie tylko poruszają, ale i inspirują do głębszej refleksji nad wiarą, człowieczeństwem i odpowiedzialnością.

Najważniejsze produkcje o papieżu Franciszku

Papież Franciszek stał się inspiracją dla twórców filmowych na całym świecie. Zarówno reżyserzy filmów fabularnych, jak i dokumentalnych, starali się uchwycić wyjątkową osobowość i duchowość papieża, który swoją postawą zjednywał sobie wiernych niezależnie od wyznania. Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych produkcji o jego życiu i pontyfikacie:

„Dwóch papieży” (2019), reż. Fernando Meirelles

To jeden z najgłośniejszych filmów fabularnych związanych z postacią Franciszka. Dramat oparty na faktach, choć zawiera elementy fikcyjne, koncentruje się na przełomowym momencie w historii Kościoła katolickiego – przejściu władzy z Benedykta XVI do Jorgego Mario Bergoglio. Film pokazuje napięcia między konserwatywnym a progresywnym podejściem do wiary. Równocześnie rzuca światło na wewnętrzne rozterki obu duchownych. Jonathan Pryce wciela się w kard. Bergoglio, a Anthony Hopkins – w Benedykta XVI. Produkcja zdobyła liczne nagrody i nominacje, w tym do Oscara.

„Franciszek” (2015), reż. Beda Docampo Feijóo

To klasyczna biografia filmowa przedstawiająca życie Jorgego Mario Bergoglio – od młodości w Buenos Aires po wybór na papieża. W rolę Franciszka wciela się Darío Grandinetti. Film nie unika trudnych tematów, takich jak okres dyktatury wojskowej w Argentynie czy osobiste rozterki duchownego. To spokojna, ale wnikliwa opowieść o duchowej przemianie i dojrzewaniu do misji, jaką miało być przewodzenie Kościołowi.

„Papież Franciszek i jego przesłanie” (2018), reż. Wim Wenders

Ten dokument powstał przy współpracy z Watykanem. Wenders towarzyszył papieżowi podczas jego pielgrzymek po całym świecie – od Ameryki Południowej, przez Azję, Afrykę, aż po Ziemię Świętą. Dokument nie jest klasyczną biografią – jego celem jest ukazanie przesłania papieża: troski o ubogich, walki o pokój, ochrony środowiska i dialogu między religiami. Widzowie mają okazję zobaczyć Franciszka z bliska – jako mówcę, pielgrzyma, duszpasterza.

„Francesco” (2020), reż. Evgeny Afineevsky

To jeden z najbardziej kontrowersyjnych dokumentów o Franciszku. Reżyser umieścił w nim szereg wywiadów z samym papieżem oraz osobami z jego najbliższego otoczenia. Film podejmuje tematy trudne: migracje, zmiany klimatyczne, ubóstwo, ale również związki jednopłciowe. To właśnie w tym dokumencie Franciszek publicznie poparł prawo osób homoseksualnych do zawierania związków cywilnych. Film wywołał międzynarodową debatę i został doceniony za szczerość i odwagę w ukazywaniu aktualnych problemów świata.

„Papież Franciszek: pytania i odpowiedzi”

Nietypowy format dokumentalny. Papież siada do rozmowy z dziesięciorgiem młodych ludzi z różnych zakątków świata. Padają pytania dotyczące seksualności, tożsamości płciowej, religii, wolności, a także osobistych doświadczeń. Franciszek odpowiada szczerze, nie unikając trudnych tematów. Film jest dowodem jego otwartości na młodzież i gotowości do prowadzenia dialogu z kolejnym pokoleniem wiernych.

